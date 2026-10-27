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VideoProč je Epstein ideální konspirací pro absolutně kohokoli


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Kauza Jeffreyho Epsteina nabízí všechny základní prvky správné konspirace: mocné muže, začerněné složky i výpadek kamer ve věznici. Proč ale tento příběh neustále přitahuje konspirátory bez ohledu na politickou příslušnost? Novinář Matěj Schneider a religionista Jan A. Kozák v třetí epizodě série Složky pana Epsteina rozkrývají, jak se z reálných systémových trhlin rodí mýty, proč administrativa Donalda Trumpa spíše přilila olej do ohně a zda nás v éře AI ještě dokáže o pravdě přesvědčit jakýkoliv důkaz.

Šestidílná série České televize Složky pana Epsteina rozkrývá pozadí jednoho z nejvýraznějších skandálů moderní historie. Moderátorka Barbora Maxová spolu se zpravodaji ČT a experty rozebírá miliony stran zveřejněných dokumentů, které měly přinést odpovědi, ale místo toho vyvolaly další vlnu pochybností.

Nové epizody sledujte a poslouchejte od úterý 13. října každý týden na iVysílání, YouTube a ve všech podcastových aplikacích.

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VideoProč je Epstein ideální konspirací pro absolutně kohokoli

Kauza Jeffreyho Epsteina nabízí všechny základní prvky správné konspirace: mocné muže, začerněné složky i výpadek kamer ve věznici. Proč ale tento příběh neustále přitahuje konspirátory bez ohledu na politickou příslušnost? Novinář Matěj Schneider a religionista Jan A. Kozák v třetí epizodě série Složky pana Epsteina rozkrývají, jak se z reálných systémových trhlin rodí mýty, proč administrativa Donalda Trumpa spíše přilila olej do ohně a zda nás v éře AI ještě dokáže o pravdě přesvědčit jakýkoliv důkaz.
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