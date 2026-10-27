Nejvíc mandátů odhady slibují straně Netanjahua, opozice ale má být silnější

Nejvíce mandátů v úterních parlamentních volbách v Izraeli získala podle odhadů strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Podle agentury Reuters to ukazují průzkumy u volebních místností, které pořídily dvě televizní stanice. Likud by podle nich mohl získat 24 či 25 mandátů, zatímco opoziční strana Jašar exnáčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota 21 až 22 mandátů z celkových 120. Blok čtyř opozičních stran má ale náskok před současnou vládní koalicí. Hlasování skončilo ve 21:00 SEČ.
Průzkumy největších televizí se shodují na tom, že mírný náskok má blok čtyř opozičních stran, které se dohodly už před volbami na vládní spolupráci. Průzkumy televizních stanic Channel 11 a Channel 13 tomuto bloku přisuzují 53 mandátů a vládní koalici 50 mandátů, průzkum stanice Channel 12 pak opozičnímu bloku přisuzuje 52 mandátů a vládní koalici 50 mandátů. Podle průzkumů by pak dvě největší uskupení arabské menšiny mohla získat 17 až 18 mandátů, což by pro ně znamenalo velký úspěch.
„V tuto chvíli to vypadá tak, že ani jedna ze dvou hlavních židovských koalic není schopná dosáhnout té minimální potřebné jednašedesátičlenné majority tak, aby mohla sestavit vládu,“ shrnul po 21:30 zpravodaj ČT Jakub Szántó.
Opoziční vůdci po zveřejnění prvních odhadů prohlásili, že výsledky voleb jsou porážkou Netanjahua a vyslovením nedůvěry jeho politice.
Po uzavření volebních místností začalo sčítání hlasů, které potrvá celou noc a protáhne se zřejmě do středy. Volební účast byla vysoká. K urnám přišlo nejméně 74 procent voličů, uvedla volební komise před koncem hlasování.
Koalice, kterou tvoří premiérův Likud a krajně pravicové strany, je u moci od roku 2022. Několikanásobný premiér Netanjahu, jenž poprvé vedl vládu v devadesátých letech minulého století, čelí po posledních čtyřech letech u moci řadě kritických hlasů kvůli korupci, sporné reformě justice a především kvůli teroristickému útoku ze 7. října 2023, kterému vláda nedokázala zabránit.
V zahraničí pak vůči izraelské vládě zaznívala kritika související s vysokým počtem civilních obětí izraelského tažení v Pásmu Gazy či s podporou rozšiřování židovských osad na okupovaných územích.
Průzkumy v posledních týdnech před volbami ukazovaly, že blok opozičních stran má před současnou vládní koalicí mírný náskok, který by ale nestačil pro dosažení většiny 61 mandátů ve 120členném Knesetu. Klíčovou váhu tak mohou mít arabské strany, které odmítají spolupracovat s Netanjahuem.