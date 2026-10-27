Hútíové tvrdí, že Egypt schválením vojenské pomoci Rijádu vyhlásil válku Jemenu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Člen nejvyšší politické rady hútíjských povstalců Muhammad Alí Húsí uvedl, že Egypt schválením vojenské pomoci Saúdské Arábii zároveň vyhlásil válku Jemenu. Egyptský parlament v pondělí souhlasil s tím, aby egyptská vláda mohla poskytnout Saúdské Arábii, která již měsíce čelí vzdušným úderům jemenských hútíů, vojenskou pomoc, pokud o ni Rijád požádá.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí minulý týden řekl, že eventuální vojenská pomoc neposlouží k úderům na jemenské území, ze kterého povstalci útočí na Saúdskou Arábii. „Mluvíme o obraně hranic a území (Saúdskoarabského) království,“ uvedl Sísí.

Muhammad Alí Húsí kromě Egypta kritizoval i dohodu o vzájemné obraně mezi Saúdskou Arábií, Pákistánem a Tureckem. Zástupci těchto tří zemí, které dohodu podepsaly v srpnu v reakci na nestabilitu v regionu, v pondělí v Teheránu jednali o bezpečnostní situaci v oblasti s představiteli íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti.

Hútíové v uplynulých dnech a týdnech zaútočili drony a balistickými střelami na několik saúdskoarabských letišť a zařízení energetické infrastruktury. Při úderu na mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu zahynulo 10. října třináct lidí.

Hútíové zaútočili na letiště v Rijádu, nejméně dvanáct lidí zahynulo
Letoun na letišti v Rijádu, archivní snímek

Napětí mezi Saúdskou Arábií a hútíi značně vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Hútíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.

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