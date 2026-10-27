Hútíové tvrdí, že Egypt schválením vojenské pomoci Rijádu vyhlásil válku Jemenu

Člen nejvyšší politické rady hútíjských povstalců Muhammad Alí Húsí uvedl, že Egypt schválením vojenské pomoci Saúdské Arábii zároveň vyhlásil válku Jemenu. Egyptský parlament v pondělí souhlasil s tím, aby egyptská vláda mohla poskytnout Saúdské Arábii, která již měsíce čelí vzdušným úderům jemenských hútíů, vojenskou pomoc, pokud o ni Rijád požádá.
Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí minulý týden řekl, že eventuální vojenská pomoc neposlouží k úderům na jemenské území, ze kterého povstalci útočí na Saúdskou Arábii. „Mluvíme o obraně hranic a území (Saúdskoarabského) království,“ uvedl Sísí.
Muhammad Alí Húsí kromě Egypta kritizoval i dohodu o vzájemné obraně mezi Saúdskou Arábií, Pákistánem a Tureckem. Zástupci těchto tří zemí, které dohodu podepsaly v srpnu v reakci na nestabilitu v regionu, v pondělí v Teheránu jednali o bezpečnostní situaci v oblasti s představiteli íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti.
Hútíové v uplynulých dnech a týdnech zaútočili drony a balistickými střelami na několik saúdskoarabských letišť a zařízení energetické infrastruktury. Při úderu na mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu zahynulo 10. října třináct lidí.
Napětí mezi Saúdskou Arábií a hútíi značně vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Hútíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.