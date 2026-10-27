ODS zrušila svou místní organizaci v Plzni-Slovanech

Výkonná rada ODS odebrala v úterý licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany, informoval předseda ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském obvodu, kde se osmičlenný zastupitelský klub občanských demokratů rozdělil na dvě poloviny.
Čtyři zastupitelé vstoupili do koalice s ANO a dalšími stranami, zatímco zbývající čtyři zamířili do opozice. Reakci šéfa místního sdružení i vyjádření celostátního vedení ODS se ČTK pokouší sehnat.
„Výkonná rada dnes vyjádřila zásadní nesouhlas s povolebním vývojem v místním sdružení Plzeň-Slovany a konstatovala, že situace poškozuje ODS a má negativní dopad na podporu ODS jak u veřejnosti a u voličů, tak i u samotných členů ODS,“ řekl v úterý Baxa.
Vedení strany podle něj současně udělilo licenci ke vzniku nového místního sdružení Plzeň – Nové Slovany.