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ODS zrušila svou místní organizaci v Plzni-Slovanech


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Výkonná rada ODS odebrala v úterý licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany, informoval předseda ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském obvodu, kde se osmičlenný zastupitelský klub občanských demokratů rozdělil na dvě poloviny.

Čtyři zastupitelé vstoupili do koalice s ANO a dalšími stranami, zatímco zbývající čtyři zamířili do opozice. Reakci šéfa místního sdružení i vyjádření celostátního vedení ODS se ČTK pokouší sehnat.

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„Výkonná rada dnes vyjádřila zásadní nesouhlas s povolebním vývojem v místním sdružení Plzeň-Slovany a konstatovala, že situace poškozuje ODS a má negativní dopad na podporu ODS jak u veřejnosti a u voličů, tak i u samotných členů ODS,“ řekl v úterý Baxa.

Vedení strany podle něj současně udělilo licenci ke vzniku nového místního sdružení Plzeň – Nové Slovany.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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