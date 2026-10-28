Pivovary pod tlakem přeskupují své kapacity a opouští tradiční místa

Klesající spotřeba a rostoucí náklady, hlavně za energie či obalové materiály, nutí pivovary k úsporným krokům a opouštění místní tradice. Ve Velkém Březně na Ústecku, kde pivovar fungoval od osmnáctého století, se přestane vařit značka Březňák. Výroba se přesune do jiných podniků. Dopadne to na zhruba dvacítku zaměstnanců. Nedávno s podobným oznámením přišel také Ostravar, založený v roce 1897. Příští rok ukončí výrobu v Ostravě, dotkne se to zhruba 120 lidí. Produkce bude přesunuta na pražský Smíchov. Experti hovoří o tom, že pivní trh klesá a mladší generace dává přednost spíše nealkoholickým variantám. Výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko ale věří, že se pivovary dokážou novým trendům přizpůsobit. Zavřít však musely i některé hospody, zvláště v menších městech a na vesnicích. Současný vývoj v konzumaci těší zejména lékaře.
VideoPivovary pod tlakem přeskupují své kapacity a opouští tradiční místa
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