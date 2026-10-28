Válka proti Íránu stála USA dosud přes bilion korun, zjistil Reuters


před 45 mminutami|Zdroj: Reuters

Americká armáda dosud vynaložila na válku proti Íránu přes 47 miliard dolarů (zhruba 1,03 bilionu korun). Podle údajů Pentagonu, které získala agentura Reuters, je tato částka o více než 25 procent vyšší, než kolik v červenci odhadovalo ministerstvo obrany. Resort na žádost o komentář k odhadu nereagoval.

Informace o rostoucích nákladech na válku v Íránu přichází v době, kdy se Republikánská strana potýká s politickými dopady konfliktu, který Reuters označuje jako nepopulární. Spojené státy čekají v příštím týdnu volby, které rozhodnou o tom, kdo bude v příštích dvou letech ovládat Kongres.

Dopad války na celosvětové ceny energií oslabil podporu republikánských kandidátů a negativně ovlivnil popularitu prezidenta Donalda Trumpa. Republikáni mají v obou komorách Kongresu těsnou většinu.

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Nejnovější odhad Pentagonu se týká provozních nákladů na vedení války. Zahrnuje mimo jiné částku přes 29 miliard dolarů určenou na náhradu munice spotřebované v průběhu konfliktu. Více než šest miliard dolarů bude potřeba na náhradu vojenského vybavení a takzvané „ztráty platforem“ – tedy ztráty letounů, včetně mnoha bezpilotních prostředků, o které armáda během války přišla.

Vysoké náklady a delší průběh

USA zahájily válku v Íránu v únoru společně s Izraelem. Trump tehdy předpokládal, že konflikt bude mít krátké trvání.

Trumpova původní strategie v íránské válce spočívala v tom, že se nejprve využijí drahé, špičkové přesně naváděné střely k bombardování íránských obranných systémů. Díky tomu by bylo možné později nasadit levnější munici, například volně padající pumy (včetně systémů JDAM odpalovaných ze vzduchu), kterých je k dispozici dostatek.

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Donald Trump

Americká administrativa následně uvalila na Írán námořní blokádu, která měla zemi připravit o příjmy z vývozu ropy. Trump naznačil možnost obnovení bojových operací po volbách. Američtí představitelé, které Reuters anonymizoval, uvedli, že Pentagon připravuje plány na obnovení intenzivních bojů v případě, že k tomu dostane rozkaz.

Ministr obrany Pete Hegseth v červenci odhadoval náklady na válku na 37,5 miliardy dolarů. Ačkoli čísla zahrnují řadu provozních nákladů, od letového provozu až po kybernetickou podporu, odhady nákladů americké armády na válku v Íránu nezohledňují výdaje očekávané na opravu škod na amerických základnách způsobených íránskými raketovými a bezpilotními útoky.

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