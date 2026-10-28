Válka proti Íránu stála USA dosud přes bilion korun, zjistil Reuters

Americká armáda dosud vynaložila na válku proti Íránu přes 47 miliard dolarů (zhruba 1,03 bilionu korun). Podle údajů Pentagonu, které získala agentura Reuters, je tato částka o více než 25 procent vyšší, než kolik v červenci odhadovalo ministerstvo obrany. Resort na žádost o komentář k odhadu nereagoval.
Informace o rostoucích nákladech na válku v Íránu přichází v době, kdy se Republikánská strana potýká s politickými dopady konfliktu, který Reuters označuje jako nepopulární. Spojené státy čekají v příštím týdnu volby, které rozhodnou o tom, kdo bude v příštích dvou letech ovládat Kongres.
Dopad války na celosvětové ceny energií oslabil podporu republikánských kandidátů a negativně ovlivnil popularitu prezidenta Donalda Trumpa. Republikáni mají v obou komorách Kongresu těsnou většinu.
Nejnovější odhad Pentagonu se týká provozních nákladů na vedení války. Zahrnuje mimo jiné částku přes 29 miliard dolarů určenou na náhradu munice spotřebované v průběhu konfliktu. Více než šest miliard dolarů bude potřeba na náhradu vojenského vybavení a takzvané „ztráty platforem“ – tedy ztráty letounů, včetně mnoha bezpilotních prostředků, o které armáda během války přišla.
Vysoké náklady a delší průběh
USA zahájily válku v Íránu v únoru společně s Izraelem. Trump tehdy předpokládal, že konflikt bude mít krátké trvání.
Trumpova původní strategie v íránské válce spočívala v tom, že se nejprve využijí drahé, špičkové přesně naváděné střely k bombardování íránských obranných systémů. Díky tomu by bylo možné později nasadit levnější munici, například volně padající pumy (včetně systémů JDAM odpalovaných ze vzduchu), kterých je k dispozici dostatek.
Americká administrativa následně uvalila na Írán námořní blokádu, která měla zemi připravit o příjmy z vývozu ropy. Trump naznačil možnost obnovení bojových operací po volbách. Američtí představitelé, které Reuters anonymizoval, uvedli, že Pentagon připravuje plány na obnovení intenzivních bojů v případě, že k tomu dostane rozkaz.
Ministr obrany Pete Hegseth v červenci odhadoval náklady na válku na 37,5 miliardy dolarů. Ačkoli čísla zahrnují řadu provozních nákladů, od letového provozu až po kybernetickou podporu, odhady nákladů americké armády na válku v Íránu nezohledňují výdaje očekávané na opravu škod na amerických základnách způsobených íránskými raketovými a bezpilotními útoky.