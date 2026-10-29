Záplavy způsobily sesuv půdy v thajském turistickém letovisku

Silné a vytrvalé deště během týdne pohltily thajský ostrov Phuket. Voda zalila jak stejnojmenné hlavní město ostrova, tak i turistické letovisko Patong. U něj se navíc sesula půda, která k neštěstí přidala i vrstvu bahna. Tamní úřady varovaly obyvatele, aby přesunuli své věci, elektrické spotřebiče a cennosti do vyšších pater. Na místech probíhají odklízecí a vyprošťovací práce.
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V Praze poprvé společně zasednou česká a maďarská vláda
V Pražské Kramářově vile se ve čtvrtek uskuteční první společné zasedání tuzemské a maďarské vlády. Mezivládní konzultace využijí k bilaterální schůzce premiéři Andrej Babiš (ANO) a Péter Magyar, separátní jednání se svými protějšky mají na programu i další ministři. Maďarského premiéra doprovází osm členů jeho kabinetu. Rokování se dle Úřadu vlády zaměří hlavně na konkurenceschopnost Evropské unie, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření Unie. Odpoledne maďarského premiéra přijme i prezident Petr Pavel.
VideoAnalýza výsledků voleb v Izraeli: Hrozí zemi další nekonečná volební smyčka?
Průběžné výsledky prvních izraelských voleb od tragického 7. října 2023 potvrzují hluboké rozdělení tamní společnosti. Likud Benjamina Netanjahua si sice drží pozici nejsilnější strany, k parlamentní většině mu ale dle průběžných výsledků několik křesel chybí. Blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek v podcastu Za Horizont popisuje, proč je sestavování vlády matematickou i politickou hádankou a jaká nečekaná spojenectví mohou hrát klíčovou roli. Sledujeme stálice i nováčky izraelské scény v zemi, kde je i volební pat národním sportem. Moderuje Veronika Chraščová.
Emiráty uzavřely část pláží kvůli ropné skvrně
Ropa unikající z poškozeného tankeru v Hormuzském průlivu dosáhla pobřeží Spojených arabských emirátů (SAE). Pláže jsou do odvolání uzavřené v Šardžá, oblíbeném letovisku Rás al-Chajma i v emirátu Umm al-Kuvajn, informoval web Time Out Dubai. V zemi se od začátku října šířily zprávy o silném benzinovém zápachu linoucím se z moře, a to i v severních čtvrtích Dubaje. Únik ropy vyvolal obavy o životní prostředí.
Záplavy způsobily sesuv půdy v thajském turistickém letovisku
Silné a vytrvalé deště během týdne pohltily thajský ostrov Phuket. Voda zalila jak stejnojmenné hlavní město ostrova, tak i turistické letovisko Patong. U něj se navíc sesula půda, která k neštěstí přidala i vrstvu bahna. Tamní úřady varovaly obyvatele, aby přesunuli své věci, elektrické spotřebiče a cennosti do vyšších pater. Na místech probíhají odklízecí a vyprošťovací práce.
Izraelská policie odmítla tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami, píše ToI
Izraelská policie rozporuje tvrzení strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, že strany izraelských Arabů ukradly volby, píše server The Times of Israel (ToI). Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir ve čtvrtek přesto na síti X vyzval k zatčení vůdců arabských stran, které nařkl z přijetí peněz z Kataru. V úterý se v Izraeli konaly parlamentní volby do 120členného Knesetu, v nichž žádný blok nezískal většinu.
Dnipro hlásí řadu mrtvých. Rusko tvrdí, že čelilo masivnímu úderu
Ruský dronový útok na železniční stanici v Dnipru zabil třináct lidí a nejméně deset zranil, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina v noci zasáhla dronovými útoky chemické závody v Baškortostánu a Tulské oblasti, včetně továren spojených s ruským vojenským průmyslem, píše server Kyiv Post. Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana zničila přes noc rekordních 1214 ukrajinských dronů, na řadě letišť v zemi včetně Moskvy byl přechodně omezen provoz. Kyjev situaci zatím nekomentoval a tvrzení ruských úřadů nelze nezávisle ověřit.
Volkswagen hlásí výrazný propad zisku, Škoda naopak růst
Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), což je meziroční pokles o 98,7 procenta. Naopak Škoda Auto, která je součástí koncernu, zaznamenala meziroční růst provozního zisku o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur (46,8 miliardy korun).
Vysněný život v Odyssey zarazilo drahé palivo. Lidé museli z lodi
Americká výletní loď MV Odyssey, která podniká cestu kolem světa, přerušila plavbu v Kambodži kvůli prudkému zdražení paliva. Dvě stovky cestujících se musely ubytovat na pevnině a netuší, co s nimi bude dál, píše agentura AP. Provozovatel přitom lidem nabízel, že „udělá z Odyssey jejich trvalý domov“.
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