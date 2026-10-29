Emiráty uzavřely část pláží kvůli ropné skvrně


před 27 mminutami|Zdroj: Reuters, al-Džazíra, Time Out Dubai, Euronews

Ropa unikající z poškozeného tankeru v Hormuzském průlivu dosáhla pobřeží Spojených arabských emirátů (SAE). Pláže jsou do odvolání uzavřené v Šardžá, oblíbeném letovisku Rás al-Chajma i v emirátu Umm al-Kuvajn, informoval web Time Out Dubai. V zemi se od začátku října šířily zprávy o silném benzinovém zápachu linoucím se z moře, a to i v severních čtvrtích Dubaje. Únik ropy vyvolal obavy o životní prostředí.

Ropa proudí z plavidla, které zdroje z lodní dopravy identifikovaly jako ropný tanker Gem No.2 plující pod panamskou vlajkou, jenž byl podle nich minulý měsíc zasažen v Hormuzském průlivu neidentifikovaným projektilem asi 24 kilometrů západně od al-Džazíry v emirátu Rás al-Chajma, uvedla agentura Reuters.

Emirátské ministerstvo pro změnu klimatu a životní prostředí potvrdilo, že příčinou zápachu je ropou znečištěná voda u pobřeží SAE. V rámci úklidových prací byly uzavřeny všechny pláže ve třech turisty oblíbených emirátech. Preventivní uzavření se týká pobřežních hotelů a resortů s přístupem na pláž, přičemž bazény zůstávají v provozu, napsal web Time Out Dubai.

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Jako první byly 23. října uzavřeny pláže a pobřežní oblasti Umm al-Kuvajnu, kde pokračuje monitorování a hodnocení vlivů na životní prostředí. V sobotu 24. října následně vyzval úřad pro veřejné služby v Rás al-Chajma veřejnost, aby dodržovala zákaz ohledně uzavření všech pláží v emirátu.

Podle vyjádření emirátu Šardžá jde o součást proaktivního preventivního opatření. V současné době se opatření netýkají pláží přímo v Dubaji.

Ohrožení odsolovacích zařízení

Únik ropy vedl v SAE rovněž k dočasnému omezení rybolovu a vyvolal obavy ohledně rizika kontaminace životního prostředí a otázky ohledně možného dopadu na odsolovací zařízení, jež nacházejí na pobřeží Emirátů a stejně jako v jiných zemích Perského zálivu jsou klíčovým dodavatelem vody.

Tato zařízení byla již po únorovém vypuknutí americko-izraelské války s Íránem ohrožena přímými zásahy v konfliktu.

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V SAE tvoří odsolená voda více než osmdesát procent pitné vody. Mezi hlavní elektrárny patří ty v dubajském průmyslovém přístavu Džebel Ali a v Tavíle mezi Abú Dhabí a Dubají. Námořní zpravodajská společnost Windward v neděli uvedla, že únik ohrožuje přívod mořské vody do odsolovacího zařízení Naqa'a na hranici mezi Umm al-Kuvajnem a Rás al-Chajma.

Záběry ověřené agenturou Reuters ukázaly, že ropná skvrna dosáhla místa v Rás al-Chajmě, které je od elektrárny vzdálené asi dva kilometry. Místní úřady na žádost Reuters o komentář nereagovaly.

Odborníci na vodu agentuře Reuters sdělili, že je v současné době obtížné posoudit potenciální dopad na odsolovací zařízení bez dalších informací o rozsahu úniku. V SAE dosud nebyly oznámeny žádné odstávky zařízení.

Ropa unikající z tankeru zasáhla i pobřeží Emirátů
Zdroj: European Union/Copernicus Sentinel-2/Handout via Reuters

Ředitel Centra pro výzkum vody na Newyorské univerzitě v Abú Dhabí Nidal Hilal pro Reuters uvedl, že ropné skvrny mohou ohrozit odsolovací zařízení, i když se surovina fyzicky nedostane k samotnému zařízení, přičemž hlavní zranitelností je přívod mořské vody, který do zařízení přivádí surovou mořskou vodu k úpravě.

Jakýkoli únik ropy může mít dopad na životní prostředí, ale rozsah škod závisí na druhu ropy a jejím objemu, řekl pak agentuře expert Simon Boxall ze Southamptonské univerzity. Satelitní technologie může pomoci identifikovat ropné skvrny plovoucí na hladině moře, ale neposkytuje údaj o tom, jak silná tato vrstva je, poznamenal.

Obavy z ekologické katastrofy

Předchozí incidenty ukázaly, že kontaminace ropou může narušit odsolovací operace, a dokonce poškodit zařízení na úpravu vody, upozornil Hilal.

Velký únik ropy v roce 1991 během války v Perském zálivu vedl k odstavení několika odsolovacích zařízení v Saúdské Arábii a Kuvajtu a způsobil rozsáhlou kontaminaci pobřeží. „I po desetiletích stále vidíme problémy se znečištěním způsobeným touto konkrétní událostí,“ podotkl Boxall.

Nicméně tehdejší únik, případně incident v Mexickém zálivu v roce 2010 byly mnohem většího rozsahu než ten aktuální, uklidňují odborníci.

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V posledních týdnech byly hlášeny časté útoky na lodě poblíž Hormuzského průlivu, jehož kontrola je stále předmětem sváru mezi Íránem a USA.

Před vypuknutím konfliktu procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světové ropy. Teherán i Washington ale zavedly v průlivu blokády, přičemž Írán opakovaně útočí na nákladní lodě využívající jižní část vodní cesty.

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Íránské revoluční gardy začátkem tohoto týdne ve svém prohlášení uvedly, že se zaměřují na tankery, které se snaží použít trasu, kterou Teherán jednostranně označuje za nepovolenou, a to přes jižní část průlivu poblíž ománského pobřeží.

Islámská republika nemá podle mezinárodního námořního práva žádnou uznanou pravomoc omezit nebo povolit průjezd Hormuzem, který podléhá právu tranzitního průjezdu podle Úmluvy OSN o mořském právu, poznamenal server Euronews.

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