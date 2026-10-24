V říjnu bylo v Hormuzském průlivu nejvíce útoků od začátku války, píše Reuters

V říjnu bylo v Hormuzském průlivu a jeho okolí zaznamenáno nejvíce útoků na obchodní plavidla od začátku konfliktu. S odvoláním na údaje Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku (WINEP) to píše agentura Reuters. Během října bylo nahlášeno a potvrzeno 28 útoků. Od 28. února, kdy USA a Izrael válku proti Tehránu zahájily, zaznamenal Noam Raydan, který v institutu incidenty mapuje, 113 útoků.
Data institutu podle Reuters zhruba odpovídají údajům Mezinárodní námořní organizace (IMO), která na Blízkém východě od začátku konfliktu zaznamenala 120 incidentů. Mezi nimi bylo i více než 30 zasažených supertankerů, z nichž 11 bylo terčem útoku tento měsíc. Kapacita supertankeru je přibližně dva miliony barelů ropy. Na celém světě je podle Reuters přes 900 supertankerů.
K incidentům v Hormuzském průlivu došlo podle íránských médií i v pátek. Na námořní miny tam narazily dva ropné tankery. Oznámily to íránské revoluční gardy s tím, že plavidla se snažila proplout takzvanou jižní trasou podél ománských břehů, kterou Teherán dříve označil za nezákonnou. Íránská státní tisková agentura IRNA zveřejnila na platformě telegram záběry, které podle gard ukazují jeden z poškozených tankerů.
Teherán v reakci na únorové americko-izraelské údery mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Obě země v různých fázích konfliktu opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které nerespektovaly jejich blokády.
Před vypuknutím války procházelo Hormuzským průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). V důsledku omezení provozu v průlivu a útoků na energetickou infrastrukturu v regionu vzrostly ceny těchto komodit na světových trzích.