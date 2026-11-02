V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Primátorkou bude dál Springerová

Zástupci vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL podepsali v Hradci Králové koaliční smlouvu. Trojkoalice má v zastupitelstvu 20 ze 37 mandátů. Primátorkou zůstane Pavlína Springerová (HDK), která v čele města stojí od listopadu 2022. Ustavující zasedání zastupitelstva s volbou vedení města bude v úterý 3. listopadu.
Strany trojkoalice se na vládě v Hradci Králové na nadcházející čtyři roky shodly již večer po oznámení výsledků komunálních voleb 10. října. Následně mimo jiné řešily, zda se členem koalice stane i ODS. Po zhruba týdenním jednání se trojkoalice dohodla na tom, že bude pokračovat v sestavování vedení města bez občanských demokratů. V opozici budou kromě ODS hnutí ANO a uskupení Náš Hradec.
Prvním náměstkem primátorky by se podle koaliční dohody měl stát Dominik Žilka (STAN). Dalšími náměstky budou stávající náměstek Lukáš Řádek (TOP 09), Kamil Podroužek (HDK), Martina Erbsová (Zelení) a Kamil Kubica (Piráti). Kubica bude neuvolněným náměstkem, tedy ne plně placeným. Také dosavadní vedení města bylo složené z primátorky a pěti náměstků, všichni byli uvolnění, tedy plně placení.
V jedenáctičlenné radě města bude pět zástupců koalice HDK a TOP 09, kromě Springerové, Řádka a Podroužka v radě zasednou Janette Prošková (TOP 09) a Jaroslav Pokorný (HDK). Za Piráty a Starosty budou v radě ještě bývalý ministr a někdejší hradecký primátor Martin Dvořák (STAN) a Luboš Hoker (STAN). Za KDU-ČSL v radě zasedne ředitelka Diecézní charity Hradec Králové a bývalá náměstkyně primátora Anna Maclová.
Koalice kontinuity
Programové prohlášení by chtěla koalice podle Springerové připravit do 25. listopadu. „Nejsou mezi námi žádné podstatné programové rozpory. Naše koalice bude koalicí kontinuity, která bude chtít dotáhnout projekty nastartované v posledních čtyřech letech. Na tom ale neusneme a budeme připravovat i nové projekty a investice,“ řekla.
Strany trojkoalice za priority označily přestavbu Benešovy třídy, přípravu obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, stavbu parkovacích kapacit, přijetí zásad spolupráce s investory, modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru, odpovědnou rozpočtovou politiku a bezpečnost.
Hledání strategického partnera pro hokejový klub
Kubica mezi priority nového vedení města uvedl hledání strategického partnera pro extraligový hokejový klub Mountfield HK, v němž nyní drží po padesáti procentech město a prodejce zahradní techniky Mountfield. Město také podle něj bude řešit získání státních pozemků pod městským kongresovým centrem Aldis, které má pozemky nyní od státu v nájmu.
Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků má po říjnových volbách v zastupitelstvu jedenáct mandátů. Piráti a Starostové mají šest zastupitelů a uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL má tři mandáty. Hnutí ANO má deset mandátů, ODS čtyři a Náš Hradec tři. Minulé vedení města tvořili HDK a TOP 09, Piráti, Změna pro Hradec a Zelení a ODS.
- Královéhradecký kraj
- Regiony
- Komunální volby 2026
- Volby
- Koalice
- Koaliční smlouva
- Hradec Králové
- HDK
- TOP 09
- Piráti
- Zelení
- Pavlína Springerová
- Dominik Žilka
- Lukáš Řádek
- Lukáš Řádek
- Náš Hradec
- ODS
- ANO
- Janette Prošková
- Luboš Hoker
- Martin Dvořák
- Anna Maclová
- Martina Erbsová
- Kamil Podroužek
- Komunální volby
- Volby 2026
- STAN
- KDU-ČSL
- Změna pro Hradec
- Mountfield HK
- Výběr
- Výběr redakce