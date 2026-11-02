Schodek rozpočtu na konci října vzrostl na 230,9 miliardy korun

Stát ke konci října hospodařil s deficitem 230,9 miliardy korun, prohloubil se ze zářijových 194,5 miliardy korun, vyplývá z dat ministerstva financí. Celoroční plán se schváleným schodkem 310 miliard je tak skoro ze tří čtvrtin vyčerpán. Letošní říjnový deficit je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka v roce 1993. Loni na konci října činil rozpočtový schodek 183,1 miliardy korun.
Rozpočtové příjmy se meziročně zvýšily o 2,8 procenta na 1,766 bilionu korun. K nárůstu přispěly zejména zvýšené příjmy ze sociálního pojistného. Výdaje státního rozpočtu ke konci října dosáhly 1,997 bilionu korun, proti loňsku vzrostly o pět procent.
Celkové příjmy táhl zejména vyšší výběr povinného pojistného, ke kterému přispívá růst mezd a platů. Státní rozpočet na pojistném získal 707,7 miliardy korun, o 6,5 procenta více než před rokem.
Daňové příjmy státu se meziročně zvýšily o 0,3 procenta. Nejdynamičtější růst zaznamenalo inkaso daně z příjmu fyzických osob, které se zvýšilo o 7,6 procenta na 164,2 miliardy korun. Daň z přidané hodnoty (DPH) přinesla do rozpočtu 351,9 miliardy, o 3,6 procenta víc než loni. Z daně z příjmu právnických osob získal státní rozpočet 177 miliard korun, meziročně o 1,5 procenta víc.
Inkaso spotřebních daní se meziročně zvýšilo o 1,1 procenta na 141,1 miliardy korun. Růst táhly zejména daně z tabákových výrobků a z lihu, u nichž se projevuje letošní zvýšení daňové sazby. Naopak inkaso spotřební daně z minerálních olejů kleslo o 1,4 procenta na 68,7 miliardy, když se v něm projevuje jarní snížení daně z nafty, ke kterému vláda přistoupila kvůli zdražování pohonných hmot. Stejné opatření platí znovu od začátku října, v plnění státního rozpočtu se ale podle ministerstva financí projeví až v prosinci.
Hlavní výdajovou položkou byly tradičně sociální dávky, na kterých stát vyplatil 798,1 miliardy korun, o 3,5 procenta víc než před rokem. Z toho 616,8 miliardy tvořily výplaty důchodů. Z dalších dávek významně rostla podpora v nezaměstnanosti, na které stát vyplatil 18,6 miliardy korun, meziročně o 49,5 procenta víc. Nárůst je dán změnami pravidel podpory, které platí od začátku roku.
Kapitálové výdaje do konce října dosáhly 198,5 miliardy korun, proti loňsku se zvýšily o 15,1 procenta. Stát zatím vydal na investice tři čtvrtiny plánované celoroční částky. Nejvýznamnější část kapitálových výdajů mířila do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kterému stát z rozpočtu poslal 82 miliard korun, o 9,5 procenta víc než před rokem. Významný nárůst byl podle ministerstva financí také u investičních nákupů resortů obrany a vnitra.
Schválený rozpočet na letošní rok počítá s příjmy 2,118 bilionu a výdaji 2,428 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 310 miliard korun. Loni stát hospodařil se schodkem 290,7 miliardy, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.