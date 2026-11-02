Karvinou povede koalice Žijeme pro Karvinou a ANO, primátorem bude Wolf

Téměř padesátitisícovou Karvinou povede v novém volebním období vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou spolu s hnutím ANO. Koalice by v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu mohla mít převahu 37 hlasů. V druhém největším městě okresu tak bude pokračovat dosavadní koaliční spolupráce, partneři podepsali koaliční smlouvu. Primátorem má opět být Jan Wolf (Žijeme pro Karvinou), který čelí obvinění v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, vinu ale dlouhodobě odmítá.
V Karviné se ale ještě stále čeká na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, na něhož se s návrhem na přepočítání hlasů v komunálních volbách obrátilo hnutí SPD, které se do zastupitelstva nedostalo. I případné přepočtení mandátů by ale na výraznou převahu koalice nemělo zásadní vliv.
V jedenáctičlenné městské radě by vítěz voleb měl mít osm zástupců, hnutí ANO tři. Uskupení Žijeme pro Karvinou obsadí nejen post primátora, ale rovněž všechny pozice jeho náměstků.
Wolf před čtyřmi lety vedl kandidátní listinu ČSSD (dnešní SOCDEM) a uskupení získalo nadpoloviční většinu hlasů. Letos v únoru však Wolf oznámil, že řady sociálních demokratů opouští a chce kandidovat jako nestraník. Už v březnu byl ale obviněn v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, v níž je podezřelý z uplácení. Ve funkci primátora přesto zůstal a letos vedl kandidátní listinu Žijeme pro Karvinou.
Už před čtyřmi lety mohla tehdejší ČSSD v čele s Wolfem vládnout sama, ale rozhodla se pro koaliční spolupráci s ANO, po letošních komunálních volbách tak bude spolupráce subjektů dále trvat. Koaliční partneři chtějí pokračovat v přípravě a realizaci důležitých investic.
Kromě Wolfa ve vedení města zůstanou dosavadní náměstci Lukáš Raszyk, Andrzej Bizoń a Radim Slíva, novým náměstkem bude Lukáš Heczko. Ustavující zasedání zastupitelstva se bude konat 9. listopadu.
Uskupení Žijeme pro Karvinou získalo v zastupitelstvu třicet křesel, ANO sedm zastupitelů a Srdcem pro Karvinou – STAN, ODS, Piráti a TOP 09 čtyři.