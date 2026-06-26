Primátor Karviné Wolf nepůjde do vazby, rozhodl pravomocně soud


26. 6. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Soudkyně Okresního soudu v Ostravě propustila po téměř čtyřhodinovém jednání primátora Karviné Jana Wolfa (nestr., dříve SOCDEM) obviněného v korupční fotbalové aféře. Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla, zmiňované důvody neuznala. Novinářům to po skončení jednání řekl mluvčí soudu Dalibor Zecha. Proti rozhodnutí se není možné odvolat, Wolf, který vinu odmítá, tak bude stíhán na svobodě.

„Soudkyně rozhodla o tom, že se obviněný propouští ze zadržení. Neshledala důvody vazby. Podle názoru soudu nehrozí, že by v současném stadiu vyšetřování hrozilo jeho maření,“ uvedl Zecha. Žalobce Jaroslav Jurka kontroval, že důvody pro vazbu vidí. V případě usnesení o propuštění ze zadržení ale podle něj neexistuje opravný prostředek.

Wolf tak od soudu mohl svobodně odejít. Využil k tomu východ v zadním traktu, vyhnul se tak setkání s médii. Jeho advokátka Kateřina Světlíková postup policie a státního zastupitelství označila za nestandardní. „Jsme ale rádi, že to soud takto posoudil,“ řekla. Její klient se podle ní k záležitosti vyjádří později.

Vazbu navrhlo olomoucké Vrchní státní zastupitelství. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se ve středu vrátil a ve čtvrtek dopoledne se dostavil na výslech. Po něm jej policie zadržela. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden tvrdil, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu.

Policie zadržela primátora Karviné Wolfa, žalobce navrhl vazbu
Jan Wolf (na snímku z 30. března 2026)

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) minulý týden rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit dvanáct let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora.

„S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ prohlásil. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.

V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení.

Etická komise FAČR vyloučila Karvinou z první ligy kvůli ovlivňování zápasů
Fotbalista, ilustrační snímek

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