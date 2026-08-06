V Česku ve středu pokračovala vlna veder, během dne se přidaly i prudké bouřky. Rekordní horko hlásila většina stanic, pro většinu území platí také výstraha před požáry. Horší situace je podle místopředsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly v noci, kdy teploty příliš neklesají a člověk je vysílen. Může pak dojít k vyčerpání organismu a vícero úmrtím v takovém prostředí, poznamenal. Tento ráz počasí bude podle předsedy Českého svazu ochránců přírody Libora Ambrozka pokračovat i v dalších letech. Doplnil, že vedra dopadají vedle zdravotnictví i na energetiku či zemědělství. Situace však podle náměstkyně ministra zdravotnictví Karly Maříkové (SPD) není taková, aby kvůli ní vláda dělala zvláštní opatření. Členka sněmovního výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů) vyzvala k systematické a důsledné přípravě na následky veder. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
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Průmyslová výroba v červnu vzrostla nejvíce od prosince
Průmyslová výroba v Česku v červnu meziročně stoupla o čtyři procenta, tedy nejvíce od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání se produkce v průmyslu zvýšila o 1,2 procenta. Podle ČSÚ naopak zpomalil meziroční růst stavební výroby. Z květnových 4,4 procenta klesl na dvě procenta. O 11,5 miliardy korun byl podle předběžných údajů ČSÚ meziročně nižší zahraniční obchod Česka, který v červnu skončil přebytkem 15,5 miliardy.
VideoVláda neplánuje opatření kvůli vedrům, říká Maříková. Svárovská: Připravme se na následky
V Česku ve středu pokračovala vlna veder, během dne se přidaly i prudké bouřky. Rekordní horko hlásila většina stanic, pro většinu území platí také výstraha před požáry. Horší situace je podle místopředsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly v noci, kdy teploty příliš neklesají a člověk je vysílen. Může pak dojít k vyčerpání organismu a vícero úmrtím v takovém prostředí, poznamenal. Tento ráz počasí bude podle předsedy Českého svazu ochránců přírody Libora Ambrozka pokračovat i v dalších letech. Doplnil, že vedra dopadají vedle zdravotnictví i na energetiku či zemědělství. Situace však podle náměstkyně ministra zdravotnictví Karly Maříkové (SPD) není taková, aby kvůli ní vláda dělala zvláštní opatření. Členka sněmovního výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů) vyzvala k systematické a důsledné přípravě na následky veder. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
Krátké ochlazení vystřídají víkendové tropy
Teploty v Česku o víkendu po pátečním ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech.
VideoZačínají platit přísnější pravidla pro ukrajinské uprchlíky
Od středy platí v Evropské unii nová pravidla pro ukrajinské uprchlíky. Muži schopní boje dostanou dočasnou ochranu jen ve chvíli, kdy prokáží splnění vojenských povinností nebo výjimku. Opatření se týká nově příchozích Ukrajinců v dospělém věku a reaguje na požadavky Kyjeva a jeho potřeb v boji proti ruské agresi. Pro lidi, kteří si podali žádost a dostali ochranu už dřív, se nic nemění.
Státní zástupce obžaloval pět lidí a jednu právnickou osobu v kauze Bulovky
Státní zástupce obžaloval pět lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na webu to oznámilo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze. Zároveň ve stejném případu navrhlo VSZ schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami – tedy firmami či organizacemi.
Částí území prošly bouřky se silným větrem. Lámaly stromy a poničily střechu
Částí českého území od středečního odpoledne až do noci postupovaly bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se tvořily od jižních Čech přes Vysočinu až na sever od Brna a dle radaru mířily severovýchodně až do Polska. Místy produkovaly silné nárazy větru, kvůli nimž k popadaným dřevinám museli vyjíždět hasiči. Ti také odčerpávali vodu nebo v Šumperku zabezpečovali střechu.
Koaliční poslanci plánují úpravu novely zmírňující pravidla pro střet zájmů
Poslanci vládní koalice po výhradách kabinetu upraví návrh na zmírnění pravidel pro střet zájmů. Ve sněmovně ho chtějí začít projednávat po prázdninách. S rozvolněním pravidel pro přístup k dotacím i veřejným zakázkám však nesouhlasí opozice, která návrh ostře kritizuje. Jde podle ní vstříc zájmům premiéra Andreje Babiše (ANO).
VideoNa ulici přibývá lidí bez domova, kteří jsou na vozíku
Mezi lidmi bez domova přibývá těch, kteří jsou na invalidním vozíku nebo mají vážná kombinovaná onemocnění, shodují se desítky organizací napříč regiony, které oslovila Česká televize. Často jde o seniory, kteří propadají systémem sociální i zdravotní pomoci. Protože v Česku většina služeb vznikla v devadesátých letech, kdy se nepočítalo s tak náročnou péčí, bezbariérových míst je pro ně nedostatek. Podle platformy pro sociální bydlení umírají tito lidé o zhruba šestnáct let dříve než běžná populace.
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