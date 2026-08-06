Německá policie pátrá po objektu, s nímž se srazilo letadlo u lipského letiště

Německá policie nadále pátrá po objektu, se kterým se v noci na středu nad letištěm Lipsko/Halle srazilo nákladní letadlo. Stále není jasné, o jaký objekt šlo, podle německých médií to byl zřejmě dron. Přímo na letišti našli jeho zaměstnanci krátce před srážkou bezpilotní stroj opatřený výbušninou. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt hovořil ve středu v souvislosti s incidentem o „scénáři hybridního útoku“ a o nové kvalitě ohrožení.
Krátce před úterní půlnocí objevil zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle nedaleko ukrajinského letadla společnosti Antonov dron, který podle pozdějšího zjištění nesl výbušninu. Podle dosavadních poznatků byla ale roznětka vadná. Letiště následně přerušilo provoz. Nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším „neznámým letícím objektem“.
Německý ministr vnitra Dobrindt kvůli incidentu ve středu přerušil dovolenou a přiletěl do Lipska. V souvislosti s případem pak hovořil o „scénáři hybridního útoku“. Odmítl však spekulace ohledně výbušniny, konstrukce, dronu i původce.
„Musíme předpokládat, že jde o velmi vážný bezpečnostní incident,“ zdůraznil a poukázal na „novou kvalitu ohrožení“ vzhledem k tomu, že na rozdíl od předchozích incidentů s drony šlo o první případ, kdy byl bezpilotní stroj v oblasti letiště opatřen výbušninou.
Předsedkyně parlamentní frakce strany Zelených Katharina Drögeová ve čtvrtek vyzvala, aby kancléř Friedrich Merz svolal Národní bezpečnostní radu. Incident na letišti Lipsko/Halle označila za „závažný a těžký hybridní útok“. Mnohé podle ní nasvědčuje tomu, že za ním je „státní hráč“. „Pak by se jednalo o státní terorismus, na který je třeba jasně a důsledně reagovat,“ dodala Drögeová.
Letiště Lipsko/Halle bylo jedním z dopravních uzlů, na kterých předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíčků umístili ruští agenti. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplály zásilky na zemi, a nikoli za letu. Rusko však jakoukoli roli v incidentech popírá.