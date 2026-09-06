Indonésie kvůli erupci Anak Krakatoa zastavila provoz na šesti letištích

Indonéské úřady kvůli erupci sopky Anak Krakatoa zastavily provoz na šesti letištích, včetně mezinárodního letiště u Jakarty. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln tsunami. Hlavní letiště pro indonéskou metropoli opakovaně pozastavilo provoz, podle posledních informací do 17:30 místního času (12:30 SELČ).
Pozastavení provozu se dotklo více než tří set letů, včetně 58 mezinárodních spojů, sdělila společnost Angkasa Pura, která letiště provozuje. Opatření postihla nejméně dvacet tisíc cestujících. Společnost Singapore Airlines oznámila, že pro zbytek dne zrušila v obou směrech spoje s Jakartou.
Ministerstvo dopravy uvedlo, že uzavření hlavního letiště si vynutil výskyt sopečného popela v jeho okolí. Opakované erupce provázené výronem lávy byly podle agentury AFP slyšitelné až do vzdálenosti sedmi set kilometrů.
Trajekty v Sundském průlivu fungovaly normálně, uvedlo ministerstvo dopravy. Úřad zároveň vyzval plavidla, aby se zdržovala ve vzdálenosti nejméně tří kilometrů od kráteru Anak Krakatoa.
Popel dosáhl výšky až šest tisíc metrů na jávské straně sopky a patnáct tisíc metrů na sumaterské straně a v některých částech provincie Banten na Jávě, uvedla meteorologická agentura BMKG.
Úřady vyzvaly veřejnost k zachování klidu a ke zvýšené ostražitosti. Vzhledem k popelovému spadu doporučují nosit roušky a ochranné brýle.
Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, kde jsou častá zemětřesení a sopečné erupce. V zemi je asi sto třicet aktivních sopek.
Vulkán Anak Krakatoa (v indonéštině Dítě Krakatay) vznikl začátkem 20. století v kráteru vybuchlé sopky Krakatau, jejíž exploze v roce 1883 způsobila přívalovou vlnu vysokou 40 metrů a přinesla smrt 36 000 lidí.
V roce 2018 erupce sopky Anak Krakatoa vyvolala tsunami podél pobřeží Sumatry a Jávy poté, co se část hory zřítila do moře. Tehdy zahynulo 430 lidí.