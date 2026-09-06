Rostoucími cenami pohonných hmot se v pondělí bude zabývat vláda, řekl Babiš


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Rostoucími cenami pohonných hmot se bude v pondělí znovu zabývat vláda. Ve videu na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzin kabinet navrhovat nebude.

Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých dvou týdnech. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42,34 koruny, za litr nafty teď řidiči dají podle dat společnosti CCS průměrně 45,89 koruny. V meziročním porovnání je nyní benzin zhruba o osm korun na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili asi o 13 korun méně.

Babiš na sociální síti odpovídal na dotazy veřejnosti. Na otázku, zda bude vláda řešit ceny pohonných hmot, řekl: „Uvažujeme o tom, protože došlo k tomu, že rafinérií je málo a vypadá to, že mají nepřiměřené zisky.“ Doplnil, že v pondělí to bude chtít na jednání vlády řešit s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).

„Nemůže někdo vydělávat na válce,“ dodal. Ceny pohonných hmot i nadále ovlivňuje konflikt na Blízkém východě a s tím související omezení přepravy ropy přes Hormuzský průliv. Už dříve v neděli v televizi Prima premiér nevyloučil, že kvůli růstu cen pohonných hmot vláda znovu přistoupí k zastropování marží.

Nafta už je dražší skoro o pět korun
Tankování, ilustrační foto

Cenová regulace

Cenová regulace pohonných hmot platila od dubna do poloviny července kvůli zdražování ropy po zahájení bojů na Blízkém východě. Před tímto konfliktem, který začal koncem února, mohli motoristé v Česku natankovat benzin v průměru za 33,60 Kč, průměrná cena dieselu byla tehdy o 50 haléřů nižší. Maximální ceny benzinu a nafty, které provozovatelé čerpacích stanic nesměli překročit, ministerstvo financí stanovovalo denně na základě klouzavého průměru velkoobchodních cen.

Vláda zároveň obchodníkům stanovila maximální marže a rozhodla o dočasném snížení spotřební daně na naftu, u benzinu se nezměnila. Naposledy po více než třech měsících ministerstvo financí stanovilo maximální povolené ceny benzinu a nafty v pátek 17. července, a to na víkend, kdy se mohly prodávat nejvýše za 43,41 Kč, respektive 42,13 Kč za litr. U nafty byla tato vyhlášená cena výrazně nižší než na začátku regulace.

V době vládního cenového opatření byla nafta nejdražší hned na jeho počátku 8. dubna, kdy ji benzinové pumpy mohly prodávat nejvýše na 49,59 koruny. Pro benzin byla v ten den stanovena maximální cena 43,15 koruny za litr. Vůbec nejdražší směl být benzin v druhé polovině května, pro pátek 23. května platilo maximum 45,23 Kč a následující víkend pak 45,11 koruny za litr.

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot
Jednání vlády

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