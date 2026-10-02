Žalobci znovu otevřeli vyšetřování hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě

Žalobci ve státě New York znovu otevřeli vyšetřování obvinění z hromadného znásilnění na tamní Cornellově univerzitě. Stalo se tak poté, co školu zažalovala bývalá studentka s tím, že ji instituce dostatečně neochránila. Univerzita to odmítá a uvedla, že podporuje, aby případ prošetřil nezávislý vyšetřovatel.
Žaloba je kromě univerzity namířena mimo jiné i proti sedmi členům univerzitního bratrstva Chi Phi. Žena, která byla v době údajného útoku dvacetiletou studentkou univerzity a členkou univerzitního sesterstva, v žalobě uvádí, že se stala obětí hromadného sexuálního napadení v rezidenci bratrstva Chi Phi. Tam ji prý sedm členů spolku znásilnilo poté, co pod vlivem ketaminu, marihuany a alkoholu ztratila schopnost reagovat. Látky užila pod nátlakem, zmiňuje žaloba. Incident se měl odehrát v noci 19. října 2024.
Guvernérka státu New York Kathy Hochulová ve čtvrtek jmenovala zvláštní prokurátorku Letitiu Jamesovou, která bude na vyšetřování dohlížet, píše server CNN. Jamesová tak bude mít pravomoc incident vyšetřovat, stíhat případné trestné činy a předkládat důkazy velké porotě. Univerzita ve čtvrtek sdělila CNN, že rozhodnutí guvernérky podporuje.
Hochulová dodala, že ztratila důvěru v místního prokurátora okresu Tompkins Matthewa Van Houtena. Ten čelil kritice za to, že původní vyšetřování v roce 2024 příliš brzy ukončil a nikdo nebyl trestně stíhán. Van Houten tvrdí, že popis událostí v nynější žalobě se zásadně liší od prohlášení, které žena podala na policii před dvěma lety.
Domlouvání se v chatu
V roce 2024, asi dva týdny po incidentu, se žena, jejíž identita je v soudních spisech anonymizována, obrátila na bezpečnostní orgán kampusu Cornellovy univerzity. „Můžu se stoprocentní jistotou říct, že jsem byla znásilněna,“ uvedla při výslechu. Jeden z mužů podle žaloby rozeslal ostatním členům bratrstva zprávu na sociálních sítích, ve které je upozornil na to, že žena se nachází v rezidenci bratrstva, a nabídl jim účast na jejím znásilnění.
Univerzita tvrdí, že její bezpečnostní orgán v listopadu 2024 poskytl žalobcům snímek ze skupinového chatu bratrstva na sociální síti Snapchat. V říjnu v 1:42, v den, kdy se měl incident odehrát, přišla podle stanice CBS do chatu zpráva „Obchod má stále otevřeno?“, čímž bylo zřejmě míněno, zda je napadená stále v rezidenci. „Ano,“ napsal v reakci další z členů bratrstva. V chatu bylo podle jednoho z členů bratrstva asi 50 lidí a podobných zpráv o tom, že je žena „k dispozici“, bylo v chatu více.
Server BBC také upozornil na informace serveru CBS News New York, dle kterých si dva dny po údajném napadení žena psala s jedním z útočníků. Ten se jí prý omluvil za to, „jak se věci vyvinuly“ a prohlásil, že on a jeden další muž litují toho, že byli příliš intoxikováni na to, „aby to celé ukončili a vykopli všechny ven, než se to vymklo kontrole“.
Žena mu dle těchto zpráv údajně odpověděla, že „žádná z těch sexuálních věcí nebyla nelegální“ a že se jí sexuální styk se zmíněným mužem a jeho kamarádem líbil. Podotkla ale, že příště by se obešla bez „těch dalších pěti miliard mužů a ketaminu“ a také zmínila, že si kvůli požitým drogám nepamatuje jasně vše, k čemu došlo.
Reakce univerzity
Navzdory závažnosti údajných zločinů škola podle starosty Ithacy Roberta Cantelma nekoordinovala svou reakci s policií. Tamní policejní oddělení v pondělí uvedlo, že se o případu dozvědělo teprve nedávno prostřednictvím médií a že jej zprávy šokovaly.
Rektor Cornellovy univerzity Michael I. Kotlikoff 29. září oznámil, že dva z obviněných mužů byli vyloučeni, dva suspendováni na minimálně dva semestry, jeden studium absolvoval dřív, než mohl být uložen jakýkoliv trest, a u dvou bylo shledáno, že se sexuálního obtěžování nedopustili.
Právníci dvou mužů, které žena žaluje, popřeli, že by se účastnili sexuálního napadení. Jeden z nich uvedl, že se jeho klient ženy nedotkl. Pokusy médií kontaktovat další z mužů nebyly úspěšné.