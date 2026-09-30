Volkswagen kvůli škrtům vypovídá v Německu téměř všechny kolektivní smlouvy

Německý automobilový koncern Volkswagen přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosinci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv, aby získal větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory oznámený krok označily za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu včetně stávek. Ty by podle agentury Reuters začaly od 1. ledna, kdy vyprší současné příměří.
Podle odborů bude vypovězeno deset kolektivních smluv, mezi nimi i důležitá rámcová kolektivní smlouva. Automobilka uvedla, že výpověď jednotlivých kolektivních smluv se nedotkne budoucí mzdové dohody ani jejích ustanovení o ochraně pracovních míst.
Koncern uvedl, že kvůli současnému tlaku na snižování nákladů je potřeba změnit některá ustanovení smluv. Podle člena představenstva značky Volkswagen zodpovědného za personální záležitosti Arneho Meiswinkela se ekonomické podmínky výrazně zhoršily pro celý automobilový průmysl, tím pádem i pro Volkswagen.
Automobilka čelí mimo jiné sílící konkurenci čínských výrobců, kteří do Evropy vyvážejí levnější vozy. To podle firmy výrazně zvyšuje tlak na ceny a na konkurenceschopnost.
Opatření stanovená v plánu do roku 2030 proto musejí být podle Volkswagenu zaváděna rychle a důsledně. Výpověď smluv má podle Volkswagenu otevřít prostor pro nové vyjednávání s odbory. Další jednání s odborovým svazem je naplánováno na druhou polovinu října.
Jedna z vypovězených smluv upravuje řadu základních pracovních podmínek pro více než sto tisíc zaměstnanců Volkswagenu v Německu, například pracovní dobu a různé příplatky. Celková kolektivní smlouva Volkswagenu se skládá ze třinácti samostatných dohod. Výpověď se netýká dohody z roku 2024, která zaměstnancům garantuje zachování pracovních míst až do konce roku 2030, upozornila agentura DPA.
Součástí koncernu Volkswagen je i česká značka Škoda Auto. Ta ale opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.