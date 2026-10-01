Maximální prodejní ceny pohonných hmot v pátek klesnou


1. 10. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic v pátek klesne o 14 haléřů na 48,58 koruny za litr. Cena benzinu se sníží o 22 haléřů na 45,92 koruny za litr, určilo ministerstvo financí. Nové maximální ceny jsou stanovené v cenovém věstníku. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od čtvrtka, opatření má zatím platit do konce října. Kabinet k němu přistoupil v reakci na prudké zdražování paliv v posledních týdnech.

Ministerstvo ve čtvrtek opětovně vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových stropů bude dohlížet Specializovaný finanční úřad. Maximální povolené ceny se nevztahují na prémiová paliva.

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek
Čerpací stanice, ilustrační foto

Po zavedení regulovaných cen ve čtvrtek nafta u čerpacích stanic výrazně zlevnila. Proti středě na řadě míst cena jednoho litru klesla i o tři koruny. U benzinu byl pokles méně výrazný, někteří prodejci ho už ve středu nabízeli za cenu pod nařízeným stropem.

Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 koruny za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 koruny za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabývá účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nemění.

Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv
Ilustrační foto

Regulace platila už na jaře

K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře, využívala přitom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.

Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu. V důsledku toho vzrostly ceny ropy na světových trzích, což se promítlo i do ceny pohonných hmot.

USA hrozí Německu a Francii, ať uvolní naftu z nouzových rezerv, píše Reuters
Ilustrační foto

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