Rýn se nadále potýká s nedostatkem vody, u městečka Kaub je hladina na minimu

Jeden z největších evropských veletoků se i na konci září potýká s nedostatkem vody. Hladina na středním toku Rýna v kritickém úseku u městečka Kaub ve spolkové zemi Porýní-Falc dál kolísá kolem historického minima. Pro místní obyvatele jde o nezvyklý a šokující fenomén. Zároveň jde o vážný problém pro lodní dopravu.
„Něco takového jsem nikdy neviděl,“ uvedl například devadesátiletý obyvatel Kaubu. „Zoufale potřebujeme vodu shora. A podle předpovědi počasí není nic v dohledu. Je šílené, co se tu teď děje,“ komentoval rezident oblasti Armin Schad.
Měření hladiny Rýna se ve zmíněném Kaubu, městečku ležícím mezi Mohučí a Koblenzem na pravém břehu řeky, úplně zastavilo. Pro současné sucho zde není měřítko, hladina je v tuto chvíli tři centimetry pod takzvaným vodočetným nulovým bodem. „Žijeme s vodou, žijeme z vody. A hladina je nulová“ uvedl další místní obyvatel Rafiel Saheli.
Omezení lodní dopravy
Rekordně nízký stav vody na středním toku nejmohutnější západoevropské řeky zatím nezastavil lodní dopravu v Porýní-Falci, ale podstatně snížil její objem a omezil její možnosti. Ovlivňuje dálkovou i místní přepravu.
Obtíže provázely celé uplynulé léto a nepolevují ani na začátku podzimu. Sezona je zatím nejhorší v historii a sucho překonává dosud nejextrémnější hodnoty z roku 2018.
„My jsme nyní pětadvacet centimetrů pod touto úrovní. Rozdíl pětadvacet centimetrů ve výšce hladiny znamená, že typická loď na Rýně v tuto chvíli nemůže přepravit 250 tun nákladu,“ řekl představitel Spolkového úřadu pro vodní cesty a plavbu Florian Krekel.
„Přepravíme možná pět nebo šest aut, to je všechno. Ale i to je lepší, než vůbec nic,“ hodnotil situaci provozovatel lodního přívozu Michael Bleul. To je pětkrát méně aut na palubě než při běžném stavu hladiny. K alespoň omezenému provozu bylo navíc třeba celé tři dny od břehu k břehu opakovaně bagrovat koryto.
Problémy, které jsou teď nejvíce znát na středozápadě Německa, se ale týkají i dalších oblastí a zemí. Rýn od pramene ve švýcarských Alpách až k ústí protíná celkem šest států. V Nizozemsku, kde se vlévá do Severního moře, zaznamenali už v první polovině srpna nejnižší průměrný průtok za celou historii měření.