Trump chce obnovit žalobu proti Clintonové. Obrátil se na Nejvyšší soud USA


10. 10. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: Reuters

Americký prezident Donald Trump v pátek požádal Nejvyšší soud USA o obnovení žaloby proti své soupeřce z prezidentských voleb v roce 2016 Hillary Clintonové. Demokratickou kandidátku viní ze spiknutí s cílem poškodit jeho volební kampaň šířením tvrzení o jejím napojení na Rusko. Soudy však žalobu již dříve zamítly a Trumpovi a jeho právní zástupkyni nařídily uhradit téměř milion dolarů (22 milionů korun) na nákladech řízení kvůli podání neopodstatněné žaloby. Informovala o tom agentura Reuters.

Trump žalobu podal v roce 2022 u federálního soudu na Floridě. Ze spiknutí s cílem ovlivnit prezidentské volby v roce 2016 kromě Clintonové obvinil také někdejšího ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho a další osoby. Podle Trumpa jeho političtí odpůrci záměrně šířili nepravdivá tvrzení o spolupráci jeho volebního štábu s Ruskem.

Kromě Clintonové a Comeyho Trump zažaloval také bývalého pracovníka britských zpravodajských služeb Christophera Steela, Demokratický národní výbor a řadu dalších osob a organizací. Žaloba obsahovala mimo jiné obvinění z organizované trestné činnosti a ze spiknutí za účelem šíření nepravdivých informací.

Americký soud zablokoval část Trumpova výnosu o pořádání voleb
Volič ve volební místnosti v Johnstownu v Pensylvánii

Soud označil Trumpovu žalobu za politický manifest

Federální soudce Donald Middlebrooks však žalobu zamítl s poukazem na řadu právních nedostatků. Některé nároky podle něj Trump uplatnil až po uplynutí zákonné lhůty. Žalobu přirovnal k „dvousetstránkovému politickému manifestu“, v němž si Trump stěžuje na své politické odpůrce.

Trumpovi právníci nyní namítají, že lhůta pro podání žaloby měla být prodloužena. Prezident podle nich během svého prvního funkčního období v letech 2017 až 2021 podání žaloby záměrně odložil, aby se mohl věnovat plnění svých ústavních povinností.

Middlebrooks následně Trumpovi a jeho právní zástupkyni Alině Habbové nařídil uhradit téměř milion dolarů na právních poplatcích a nákladech řízení. Podle soudce měla žaloba sloužit k prosazování politického výkladu událostí a obsahovala vědomě nepravdivá tvrzení i neopodstatněné právní argumenty. Trumpovi a jeho právníkům také vytkl opakované zneužívání soudního systému.

Spojenými státy hýbe Trumpova „lidská tiskárna“ Harpová
Americký prezident Donald Trump a jeho poradkyně Natalie Harpová

Federální odvolací soud v Atlantě v roce 2025 zamítnutí žaloby i uložené sankce potvrdil. Uvedl, že řada právních argumentů Trumpa a Habbové byla skutečně neopodstatněná.

Trumpovi právníci v podání k Nejvyššímu soudu uvedli, že jeho zásah je nezbytný k ochraně prezidentského úřadu. Podle nich se v rozhodnutích nižších soudů projevuje znepokojivý trend, kdy soudy využívají finanční sankce a hrozby disciplinárních postihů k trestání prezidenta a jeho právních zástupců za právní argumenty, s nimiž nesouhlasí.

Vyšetřování vazeb Trumpovy kampaně na Rusko

Spor souvisí s vyšetřováním ruského zasahování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, v nichž Trump porazil Clintonovou, přestože v celostátním součtu získal méně hlasů.

Vyšetřování vedené zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem potvrdilo, že se Rusko snažilo volby ovlivnit v Trumpův prospěch. Muellerova zpráva z roku 2019 popsala ruské vměšování jako rozsáhlé a systematické.

Vyšetřovatelé zároveň zdokumentovali řadu kontaktů mezi Trumpovým volebním týmem a osobami napojenými na Rusko. Nepodařilo se jim však prokázat, že by členové Trumpovy kampaně s ruskou vládou na ovlivňování voleb spolupracovali nebo svou činnost koordinovali. Trump opakovaně označoval tvrzení o ruském vměšování za podvod.

Ruské vměšování do voleb? Trump naznačil, že by mohl vzít Muellerovi bezpečnostní prověrku
Donald Trump

Tehdejší ministr spravedlnosti William Barr v roce 2019 pověřil dalšího zvláštního vyšetřovatele Johna Durhama, aby prověřil postup FBI. Durham ve zprávě zveřejněné v roce 2023 dospěl k závěru, že FBI neměla dostatečné podklady k zahájení vyšetřování Trumpovy kampaně a příliš spoléhala na informace od jeho politických odpůrců.

Do sporu se promítly také materiály bývalého britského zpravodajce Christophera Steela, který před volbami shromažďoval informace o údajných vazbách Trumpa a jeho spolupracovníků na Rusko. Jeho práci financovala prostřednictvím právní kanceláře Clintonové kampaň a Demokratický národní výbor. Trump obvinění obsažená v dokumentech odmítl.

Soud zastavil stíhání bývalého šéfa FBI

Trumpova administrativa v roce 2025 obžalovala někdejšího ředitele FBI Jamese Comeyho z nepravdivé výpovědi a maření činnosti Kongresu. Obvinění souviselo s údajným nepravdivým tvrzením o jeho souhlasu s úniky informací do médií.

Federální soud však obžalobu následně zamítl. Podle soudce byla státní zástupkyně, kterou Trump vybral pro vedení případu, do funkce jmenována nezákonně.

Trump se do Bílého domu vrátil po vítězství nad demokratkou Kamalou Harrisovou v prezidentských volbách v roce 2024. Nadále také opakuje nepodložená tvrzení o rozsáhlých podvodech při volbách v roce 2020, v nichž jej porazil demokrat Joe Biden.

Výběr redakce

Panamu zasáhlo silné zemětřesení, několik států varuje před tsunami

Panamu zasáhlo silné zemětřesení, několik států varuje před tsunami

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Skončil první den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

Skončil první den voleb do zastupitelstev obcí a Senátu

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Veřejnou popravu jsem poprvé musela sledovat asi v devíti letech, říká uprchlice z KLDR

Veřejnou popravu jsem poprvé musela sledovat asi v devíti letech, říká uprchlice z KLDR

před 7 hhodinami
I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

I prezidenti chybují, řekl Pavel. Nakonec ve volbách odevzdal svůj hlas

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
„Muslimské NATO“ v akci. Pákistán poslal Saúdům vojáky, Turci zbraně

„Muslimské NATO“ v akci. Pákistán poslal Saúdům vojáky, Turci zbraně

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Hasiči vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici

Hasiči vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici

8. 10. 2026Aktualizovánovčera v 00:05

Aktuálně z rubriky Svět

Trump chce obnovit žalobu proti Clintonové. Obrátil se na Nejvyšší soud USA

Americký prezident Donald Trump v pátek požádal Nejvyšší soud USA o obnovení žaloby proti své soupeřce z prezidentských voleb v roce 2016 Hillary Clintonové. Demokratickou kandidátku viní ze spiknutí s cílem poškodit jeho volební kampaň šířením tvrzení o jejím napojení na Rusko. Soudy však žalobu již dříve zamítly a Trumpovi a jeho právní zástupkyni nařídily uhradit téměř milion dolarů (22 milionů korun) na nákladech řízení kvůli podání neopodstatněné žaloby. Informovala o tom agentura Reuters.
02:27Aktualizovánopřed 11 mminutami

Trump tvrdí, že s Putinem dohodl dodávky nafty

Americký prezident Donald Trump sdělil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes tři sta tisíc tun nafty, v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Trump uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, který označil za velmi úspěšný. Rusko přitom na konci září prodloužilo zákaz vývozu nafty. Kyjev upozornil, že dárek Putinovi mír nepřinese.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Rusové zabíjeli v Ivano-Frankivsku a Záporoží. Moskevská letiště omezila provoz

Ruská armáda v pátek ráno podnikla šest úderů na Záporoží a zasáhla obytnou čtvrť. Jeden muž zemřel, informoval úřadující šéf regionální vojenské správy Mychajlo Semikin. Jeden člověk zahynul také při ruském útoku v Ivano-Frankivsku v západní části Ukrajiny a v Dněpropetrovské oblasti. Drony druhou noc po sobě zasáhly datové centrum největší ruské technologické společnosti Jandeks (Yandex). V pátek Moskvou zněly výbuchy, kvůli útokům dronů a balónů všechna čtyři moskevská letiště omezila provoz, což se dotklo i letu vládce Vladimira Putina.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Panamu zasáhlo silné zemětřesení, několik států varuje před tsunami

Jižní pobřeží středoamerické Panamy v pátek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 magnituda, uvedla podle agentury Reuters americká geologická služba (USGS). Podle ní následovaly dva další otřesy o síle 5,8 a 5,5. USGS už vydala varování před možnými nebezpečnými tsunami podél pobřeží několika zemí od Mexika po Kolumbii, které by mohly vznikat v následujících hodinách. Prezident vyzval obyvatele ke klidu.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoAmerická firma v Miláně vykořisťovala stovky dělníků, odškodní je

Americká firma Caddell čtvrtým rokem staví budovu nového amerického konzulátu v Miláně. Velký komplex má být hotový v roce 2028, podle italských úřadů ale při práci společnost zneužívala zahraniční dělníky z Indie, Nigérie, Keni a Bangladéše. Vyplácela jim v přepočtu jen kolem čtyřiceti korun za hodinu, neplatila za přesčasy, přestože pracovali až deset hodin denně šest dnů v týdnu, a strhávala peníze za ubytování. Nyní souhlasila s mimosoudním vyrovnáním. Každý z téměř pěti set pracovníků tak dostane v průměru milion korun. Podle úřadů jde o největší případ vykořisťování levné pracovní síly v Evropě.
před 4 hhodinami

Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

Poprava zastřelením někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu třináct lidí a dalších 32 zranil, bude přenášena živě, informovala s odvoláním na vyjádření Pentagonu agentura AP. Podle ní jde o překvapivou informaci vzhledem k tomu, že jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let. Ministr obrany Pete Hegseth už dříve řekl, že poprava má být veřejná.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Zadrželi a vyhostili „Rybara“. Zakladatele ruského projektu našla policie v Černé Hoře

Policie v Černé Hoře v pátek zadržela zakladatele ruského projektu Rybar Michaila Zvinčuka a jeho spolupracovníky. Následně je během dne úřady vyhostily ze země. Jejich platforma podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a má blízko k ministerstvu obrany v Moskvě. Informoval o tom černohorský portál Vijesti a zprávu pak potvrdil černohorský premiér Milojko Spajić.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Veřejnou popravu jsem poprvé musela sledovat asi v devíti letech, říká uprchlice z KLDR

Lidská práva v Severní Koreji se v poslední dekádě v mnoha ohledech zhoršila, uvádí zpráva OSN, která vyzývá k vyšetřování a potrestání odpovědných představitelů. Upozorňuje na pracovní tábory, popravy a vyšší dohled nad obyvateli. Pchjongjang se proti závěrům ostře ohradil. Česká televize mluvila o situaci v KLDR s uprchlicí a aktivistkou Undžu Kim.
před 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

před 10 hhodinami
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

před 11 hhodinami
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

před 20 hhodinami
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026