Hurikán Isaias vstoupil na pobřeží Floridy


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, El País, AP

Hurikán Isaias, první hurikán letošní atlantické sezony, v pátek večer místního času (v noci na sobotu SELČ) zasáhl pobřeží amerického státu Florida. Informovalo o tom americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Živel doprovází vítr o rychlosti až 165 kilometrů za hodinu. Úřady varují před život ohrožujícími záplavami a bouřkovým přílivem, který může zvednout hladinu moře o více než dva metry. V některých pobřežních oblastech byla nařízena evakuace.

Střed hurikánu dosáhl pevniny poblíž města Destin na severozápadě Floridy, uvedlo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Isaias před příchodem k pobřeží zesílil na třetí stupeň pětibodové hurikánové škály, následně však zeslábl na druhou kategorii, informovala agentura AP. Maximální rychlost trvalého větru při jeho vstupu na pevninu dosahovala přibližně 165 kilometrů za hodinu.

Americké Národní středisko pro hurikány varovalo před život ohrožujícím bouřkovým přílivem, ničivým větrem a přívalovými dešti, které mohou způsobit rozsáhlé záplavy i ve vnitrozemí. V některých pobřežních oblastech Floridy a Alabamy by mohla hladina vody vystoupat až o 2,7 metru nad běžně suchý terén. Meteorologové upozornili také na možnost vzniku tornád.

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Úřady nařídily evakuace

Přípravy na příchod hurikánu začaly v pobřežních oblastech již v předchozích dnech. Úřady na Floridě a v Alabamě vyhlásily v desítkách okresů stav nouze a nařídily evakuaci obyvatel některých ohrožených oblastí. Alabamská guvernérka Kay Iveyová vyzvala k okamžité evakuaci osob bez trvalého bydliště v oblastech Gulf Shores, Orange Beach a Dauphin Island, píše deník El País.

Floridský guvernér Ron DeSantis připravil k nasazení přibližně pět tisíc příslušníků Národní gardy. Obyvatele varoval před záplavami, výpadky elektrické energie a možnými problémy s dodávkami pohonných hmot. Místní lidé před příchodem bouře zabezpečovali okna domů a připravovali pytle s pískem.

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Zdroj: Reuters/Marco Bello

Hurikán narušil také těžbu ropy a zemního plynu v Mexickém zálivu. Energetické společnosti omezily provoz některých zařízení a evakuovaly pracovníky z ropných a plynových plošin. Podle agentury Reuters se evakuace týkala 129 plošin.

Podle AP bylo v pátek večer kvůli hurikánu bez elektřiny více než 400 tisíc odběratelů na Floridě a v Alabamě. Silný vítr vyvracel stromy a poškodil elektrické vedení. Bouře také narušila leteckou dopravu, včetně provozu letiště Destin-Fort Walton Beach.

Isaias by měl při postupu nad pevninou postupně slábnout. NHC předpokládá, že během soboty zeslábne na tropickou bouři. Meteorologové však nadále očekávají vydatné srážky, které mohou během víkendu způsobit záplavy v dalších oblastech jihovýchodu Spojených států.

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