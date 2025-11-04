Hurikán Melissa má v Karibiku nejméně 76 obětí


Hurikán Melissa, který se minulý týden přehnal přes Karibik, si vyžádal jen na Haiti nejméně 43 obětí, informovaly nyní tiskové agentury s odvoláním na tamní úřady. Celková bilance obětí jednoho z nejsilnějších hurikánů, jaký kdy byl v Atlantiku zaznamenán, se tak vyšplhala na nejméně 76 mrtvých.

Melissa zpustošila celé oblasti Jamajky a zaplavila Haiti a Kubu. Podle studie londýnské univerzity Imperial College hurikán zesílil a stal se ještě ničivějším v důsledku klimatických změn způsobených lidskou činností.

Největší škody způsobila bouře na Jamajce, kde udeřila minulé úterý jako hurikán nejvyšší, páté kategorie s větrem o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu a vyžádala si nejméně 32 lidských životů. Jamajská vláda v pondělí varovala, že počet obětí zřejmě ještě poroste.

Jedno úmrtí po řádění hurikánu ohlásila také Dominikánská republika, jež sousedí s Haiti. Z Kuby, kterou živel zasáhl na jihovýchodě, jsou také hlášeny škody, zprávy o obětech nejsou.

Na Haiti si Melissa vyžádala 43 mrtvých a 21 zraněných, třináct dalších osob se stále pohřešuje, oznámil v úterý podle agentury AFP tamní úřad civilní ochrany. Přes sedmnáct set lidí zůstává v evakuačních centrech. Celkem 11 952 domů bylo zaplaveno, 176 zničeno a 4257 poškozeno, dodala civilní ochrana. Haitské úřady v pondělí vyhlásily třídenní státní smutek.

Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm
Satelitní snímek řeky Barnett u Montego Bay po hurikánu Melissa na Jamajce

Odhadované škody ve výši asi třiceti procent HDP Jamajky

Jamajský premiér Andrew Holness nyní podle agentury Reuters řekl, že bouře podle konzervativního odhadu způsobila škody na domech a klíčové infrastruktuře v hodnotě kolem třiceti procent loňského hrubého domácího produktu (HDP).

Holness v úterý také poslancům řekl, že krátkodobý hospodářský výkon Jamajky by mohl klesnout o osm až třináct procent. Náklady na obnovu zvýší poměr dluhu k HDP a vláda aktivuje nouzová opatření, aby dočasně pozastavila platnost fiskálních pravidel země, dodal premiér.

„Odborníci popisují Melissu jako jev na samé hranici toho, co je v Atlantském oceánu fyzicky možné, jako bouři poháněnou rekordními teplotami moře,“ podotkl Holness. „Měla tak obrovskou sílu, že její průchod zaznamenaly seismografy stovky kilometrů daleko. Hurikán Melissa nebyl jen tragédií, byl varováním,“ dodal jamajský premiér.

Extrémní kvůli klimatické změně. Melissu posílilo nebývale teplé moře
Hurikán Melissa

