Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm


před 47 mminutami|Zdroj: Reuters, Vantor, ČTK

Satelitní snímky od společnosti Vantor ukazují Jamajku před příchodem hurikánu Melissa a jeho následky. Na záběrech jsou vidět zaplavené pobřežní oblasti, rozvodněné řeky i poničená zeleň. Změny jasně dokumentují rozsah záplav a poškození území, které bouře během několika hodin způsobila.

V Karibiku zemřelo v souvislosti s hurikánem Melissa podle dosavadních informací přes třicet lidí. Nejvíce jich připadá na Haiti. Na Jamajce podle prohlášení úřadů ve měst Saint Elizabeth zemřeli čtyři lidé, které strhly záplavy způsobené hurikánem. Ten místo zasáhl v úterý. Ještě před tím média informovala o dalších čtyřech mrtvých v souvislosti s bouří na Jamajce a v Dominikánské republice.

Hurikán Melissa v úterý udeřil na Jamajce, kterou zasáhl jako hurikán nejvyšší, tedy páté kategorie. Provázel ho vítr o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu.

Podle některých zdrojů šlo o nejsilnější hurikán, jaký kdy Jamajku postihl. Melissa na Jamajce poničila i nejméně čtyři nemocnice.

Výběr redakce

Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm

Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm

před 47 mminutami
Výpadky eDokladů volby nejspíš neovlivnily, konstatoval soud

Výpadky eDokladů volby nejspíš neovlivnily, konstatoval soud

15:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

03:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Okamura v čele sněmovny. Poslanci nové koalice kvůli němu podepíší závazek

Okamura v čele sněmovny. Poslanci nové koalice kvůli němu podepíší závazek

13:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Německý soud shledal tři muže vinnými ze špionáže pro Rusko

Německý soud shledal tři muže vinnými ze špionáže pro Rusko

před 2 hhodinami
Polské stíhačky zachytily nad Baltem ruský průzkumný letoun

Polské stíhačky zachytily nad Baltem ruský průzkumný letoun

před 2 hhodinami
Afghánec, který útočil v Aschaffenburgu, bude umístěn na neurčito na psychiatrii

Afghánec, který útočil v Aschaffenburgu, bude umístěn na neurčito na psychiatrii

13:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

10:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Agrodrony přilétají. Mění zemědělství rychleji než jakákoliv jiná technologie

Drony se používají v zemědělství stále častěji a jejich zavádění neustále zrychluje, říká nová analýza, která vyšla v odborném časopise Science. Pomáhá to zbavit se té nejhorší práce, ale současně to může ohrozit zaměstnanost na venkově, varují vědci.
před 25 mminutami

Drážďanská Frauenkirche měla zůstat hromadou sutin, mementem je ale i po obnově

Při bombardování Drážďan v únoru 1945 byla prakticky srovnána se zemí také jedna z největších a nejvýznamnějších barokních staveb v Německu – Frauenkirche, tedy kostel Panny Marie. Po konci války komunistická vláda rozhodla, že trosky zůstanou jako připomínka hrůz druhé světové války. Pád komunismu znamenal i oživení myšlenek na rekonstrukci a před dvaceti lety, 30. října 2005, byl obnovený kostel slavnostně vysvěcen.
před 42 mminutami

Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm

Satelitní snímky od společnosti Vantor ukazují Jamajku před příchodem hurikánu Melissa a jeho následky. Na záběrech jsou vidět zaplavené pobřežní oblasti, rozvodněné řeky i poničená zeleň. Změny jasně dokumentují rozsah záplav a poškození území, které bouře během několika hodin způsobila.
před 47 mminutami

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching v noci na čtvrtek SEČ jednali v jihokorejském Pusanu. Po necelých dvou hodinách oba lídři místo konání schůzky opustili, aniž by vydali prohlášení. Trump dle Reuters později na palubě svého prezidentského speciálu Air Force One označil schůzku za „úžasnou“. Sdělil, že byly urovnány všechny otázky kolem vzácných zemin a cla na čínské zboží se sníží na 47 procent z 57. Uvedl také, že USA budou s Čínou spolupracovat na řešení ruské války proti Ukrajině. O Tchaj-wanu nemluvili.
03:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Německý soud shledal tři muže vinnými ze špionáže pro Rusko

Soud v Mnichově shledal tři muže vinnými ze špionáže pro Rusko. Hlavního obžalovaného poslal do vězení na šest let za špionáž, plánování sabotážních akcí a členství v ozbrojené teroristické organizaci. Jeho dva komplicové dostali podmíněné tresty v délce půl roku a jednoho roku.
před 2 hhodinami

Polské stíhačky zachytily nad Baltem ruský průzkumný letoun

Polské stíhací letouny MiG-29 ve čtvrtek znovu zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun. S odvoláním na polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze to píše agentura Reuters. Jde už o druhý podobný incident v jednom týdnu.
před 2 hhodinami

„Na nápravu může být pozdě.“ Rusové postupují v Pokrovsku

Ruští vojáci postoupili hlouběji do východoukrajinského města Pokrovsk. Hrozí dobytí strategického města i obklíčení širší oblasti, píše server Kyiv Independent. Podle ukrajinských vojáků ve městě probíhají pouliční boje. Prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj označil situaci u Pokrovsku za nejtěžší na celé frontě.
10:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Afghánec, který útočil v Aschaffenburgu, bude umístěn na neurčito na psychiatrii

Afghánec, který letos v lednu zaútočil v parku v bavorském městě Aschaffenburg nožem na skupinu dětí a dva lidi zabil, bude umístěn na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice. O rozhodnutí soudu informuje agentura DPA. Podle znaleckého posudku je muž psychicky nemocný, trpí paranoidní schizofrenií a v době činu byl nepříčetný.
13:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...