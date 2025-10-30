Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm

Satelitní snímky od společnosti Vantor ukazují Jamajku před příchodem hurikánu Melissa a jeho následky. Na záběrech jsou vidět zaplavené pobřežní oblasti, rozvodněné řeky i poničená zeleň. Změny jasně dokumentují rozsah záplav a poškození území, které bouře během několika hodin způsobila.
V Karibiku zemřelo v souvislosti s hurikánem Melissa podle dosavadních informací přes třicet lidí. Nejvíce jich připadá na Haiti. Na Jamajce podle prohlášení úřadů ve měst Saint Elizabeth zemřeli čtyři lidé, které strhly záplavy způsobené hurikánem. Ten místo zasáhl v úterý. Ještě před tím média informovala o dalších čtyřech mrtvých v souvislosti s bouří na Jamajce a v Dominikánské republice.
Hurikán Melissa v úterý udeřil na Jamajce, kterou zasáhl jako hurikán nejvyšší, tedy páté kategorie. Provázel ho vítr o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu.
Podle některých zdrojů šlo o nejsilnější hurikán, jaký kdy Jamajku postihl. Melissa na Jamajce poničila i nejméně čtyři nemocnice.