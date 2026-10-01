Poslanci by mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poslanci by ve čtvrtek mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše (ANO). Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních šesti desítek, v drtivé většině z opozice. Pokusu o svržení kabinet ANO, SPD a Motoristů s největší pravděpodobností odolá, stejně jako letos v únoru.

Schůze k nedůvěře vládě se koná několik dnů před komunálními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodnila výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. Koalice dává schůzi do souvislosti právě s blížícím se výběrem senátorů a obecních zastupitelů.

Poslanecké jednání vyplnilo zatím 19 hodin hodin čistého času. Do středečního dopoledne převládala vystoupení představitelů vládního tábora, kteří kabinet hájili a naopak kritizovali někdejší koaliční vládu Petra Fialy (ODS). Až potom, zejména po zahájení běžné debaty ve středu odpoledne, přišla na řadu kritická vystoupení zástupců opozice. Babišův kabinet vinili mimo jiné z nedodržování předvolebních slibů a vlastního programu, zadlužování a z plýtvání penězi.

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Pro pád vlády je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců. Opoziční tábor ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 má v plném počtu 92 poslanců.

Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry odolala nynější vláda počátkem února. Hlasování se tehdy uskutečnilo 20. den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem ke schůzi bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

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