Poslance čeká debata o trestnosti neplacení výživného a zdravotních platbách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poslanci by se v úterý měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze sněmovny svolané z koaličního podnětu jsou také další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm mohou podávat pozměňovací návrhy.

Ke koaliční novele o rozšíření trestného činu neplacení výživného se sešly dvě desítky úprav. Týkají se mimo jiné uzákonění nepromlčitelnosti vraždy a některých dalších trestných činů a změn v takzvaném dětském certifikátu, jež má být účinný od ledna. Jde o zápis do evidence, který pachatelům zamezí v práci s dětmi. Pozměňovací návrhy se týkají také třeba postihování nelegální práce a rozšíření trestného činu kuplířství.

Vládní novela o veřejném zdravotním pojištění předpokládá růst státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané na 2479 korun na pojištěnce měsíčně místo letošních 2188 korun. Zvýšení plateb má zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění. Celkem by stát uhradil podle důvodové zprávy o 21 miliard korun navíc.

Další koaliční novela trestního zákoníku zpřísňuje tresty za týrání člověka ve společné domácnosti a za týrání zvířat na nejméně roční vězení místo nynějšího půlročního. Debatu mezi poslanci vyvolává navrhovaný nový čin, který by se vztahoval na bezdůvodné usmrcení kočky nebo psa ze zavrženíhodných pohnutek. Někteří zákonodárci se vyslovují pro to, aby se vztahoval na všechna zvířata. Jiní chtějí tento čin z novely vyškrtnout pro nadbytečnost.

Poslanci budou poprvé jednat podle nového jednacího řádu. Schválená novela zástupců koaličních ANO, SPD a Motoristů a opoziční ODS zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.

Poslanci schválili novelu jednacího řádu
Poslanecká sněmovna, 3. 7. 2026

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Poslance čeká debata o trestnosti neplacení výživného a zdravotních platbách

Poslanci by se v úterý měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze sněmovny svolané z koaličního podnětu jsou také další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm mohou podávat pozměňovací návrhy.
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