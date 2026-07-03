Poslanci řeší jednací řád, tématem má být i stavební novela

ŽivěPoslanci řeší jednací řád, tématem má být i stavební novela


3. 7. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

V dolní komoře se poslanci zabývají jednacím řádem sněmovny. V plánu je i třetí čtení novely stavebního zákona. Tato novela by měla podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy se sněmovna s největší pravděpodobností nedostane. Očekává se delší debata, k novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů.

V úvodu schůze mluvil předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. Podle něj Státní zemědělský intervenční fond lhal, když tvrdil, že Evropská komise potvrdila správnost jeho postupu při obnovování dotací pro skupinu Agrofert. „Jenomže Evropská komise ve skutečnosti nic takového neřekla, protože je to přesně naopak. Komise v odpovědi na naše dotazy jasně uvedla, že české platební agentuře nedala pokyn, aby Agrofertu začala přidělovat nebo proplácet zemědělské dotace, a zároveň potvrdila, že střet zájmů Andreje Babiše nadále posuzuje,“ řekl Hřib a zmínil čtyřmiliardovou dividendu, kterou premiér Babiš (ANO) loni od Agrofertu dostal.

Poté poslanci potvrdili rezignaci Filipa Turka (Motoristé) ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti, nahradí jej poslankyně Zuzana Majerová za SPD.

Dolní komora by se navíc mohla vrátit k finálnímu kolu projednávání protiobstrukční novely svého jednacího řádu, které nedokončila ve středu. K tomu by ale byla nutná změna programu páteční schůze.

Sněmovna propustila do třetího čtení koaliční novelu stavebního zákona
Poslanecká sněmovna

Stavební novela přichází hlavně se zřízením státních stavebních úřadů, které budou fungovat pod centrálně řízeným Úřadem rozvoje území. Do nich má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích. Opozice se ale kvůli jejich převodu pod stát obává kolapsu stavebního řízení. Plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb bude ve veřejném zájmu, což může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i objekty pro hromadné bydlení.

Protiobstrukční novela jednacího řádu zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí sněmovny a dává plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení by se mohlo nově vztahovat i na zákonodárce s právem přednostního vystoupení.

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