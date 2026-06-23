Sněmovna má posunout do finále rozšíření trestnosti neplacení výživného

ŽivěSněmovna má posunout do finále rozšíření trestnosti neplacení výživného


23. 6. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Poslanci by v úterý měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je také zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem, a novela o spotřebitelském úvěru.

V úvodu schůze složil slib nový poslanec ANO, jihlavský radní Jiří Kotlík. Mandát získal za Josefa Kotta, kterému zanikl kvůli tomu, že se stal členem širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Následně se opět očekávají opoziční snahy o doplnění nebo o změny navrhovaného programu schůze.

U zanedbání povinné výživy jsou po širších změnách trestního práva trestné od ledna jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než čtyři měsíce, a vydají tím vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Koaliční novela navrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku. Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti.

Odpůrci novely tvrdí, že věznění neplatičů k úhradě výživného nepovede. Zastánci poukazují na odstrašující účinky i na to, že dlužníkům je možné ukládat alternativní tresty, aby mohli chodit do práce.

Sněmovna podpořila rozšíření trestného činu neplacení výživného
Poslanecká sněmovna

Záměr zrušit nominační zákon s podmínkami výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem kritizuje opozice, jde podle ní o krok proti průhlednosti státní správy. Zastánci zrušení zákona argumentují například tím, že doporučení výboru pro personální nominace nejsou závazná.

Novela o spotřebitelském úvěru reaguje na evropskou směrnici a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Předloha kromě jiného zavádí horní hranici nákladů na spotřebitelský úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou.

Stovky neplatičů alimentů získaly svobodu
Dítě, ilustrační foto

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ŽivěSněmovna má posunout do finále rozšíření trestnosti neplacení výživného

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