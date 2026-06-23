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Návrh zákona o financování veřejnoprávních médií neobsahuje záruky, varuje EBU


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu neobsahuje legislativní záruky, jejichž cílem by bylo chránit Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) před politickým vlivem na budoucí rozhodnutí o financování. Uvedla to Evropská vysílací unie (EBU) ve společném prohlášení se 17 veřejnoprávními médii ze střední a východní Evropy a osmi novinářskými organizacemi. Vyzývá vládu, aby od plánovaných změn upustila.

Jakákoli reforma financování veřejnoprávních médií, bez ohledu na zvolený model, musí být podle unie adekvátní, stabilní, předvídatelná a musí být doprovázena silnými a závaznými zárukami redakční nezávislosti.

Vládní návrh počítá s přechodem financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Zároveň jim ale z rozpočtu přiznává o 1,4 miliardy korun méně, než mají letos vybrat na poplatcích. Vrací tak jejich hospodaření do let 2008 až 2024, tedy před loňské zvýšení poplatků.

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Podle kritiků nejde jen o snížení rozpočtů médií, ale i o ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií, která budou závislá na rozhodování politiků o výši výdajů ze státního rozpočtu. Zaměstnanci ČT a ČRo kvůli návrhu 22. června vyhlásili výstražnou stávku.

„V této souvislosti vyvolává absence návrhů na ústavní nebo podobně silné záruky chránící dlouhodobou nezávislost veřejnoprávních médií další obavy ohledně institucionální autonomie ČT a ČRo,“ uvedla EBU. Vyzvala proto české orgány, aby upustily od změn, které by oslabily model financování, který podle ní už desítky let úspěšně zajišťuje nezávislost, stabilitu a veřejný přínos českých veřejnoprávních médií.

EBU žádá konzultační proces včetně široké veřejné debaty

Unie žádá, aby jakákoli změna financování veřejnoprávních médií byla doprovázena silnými a právně závaznými zárukami zajišťujícími redakční a finanční nezávislost ČT a ČRo. Podle unie je žádoucí smysluplný konzultační proces s ČT a ČRo, široká veřejná a parlamentní debata o budoucnosti financování veřejnoprávních médií v Česku.

České orgány by podle EBU měly zajistit, aby podmínky financování zůstaly přiměřené a umožňovaly ČT a ČRo plnit jejich zákonem stanovené veřejnoprávní poslání, včetně regionálního vysílání, kulturní produkce, zpravodajství, sportu a mezinárodních služeb.

Navrhované přidělení 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,065 miliardy korun pro ČRo by podle zástupců unie představovalo významné snížení ve srovnání se současnou úrovní příjmů, které mají tyto dvě instituce k dispozici.

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Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií před budovou ČT na Kavčích horách

„Znepokojuje nás rovněž to, že navrhovaná úroveň financování by ve skutečnosti vrátila veřejnou podporu českých veřejnoprávních médií na úroveň srovnatelnou s úrovní přibližně před dvěma desítkami let, a to navzdory značné inflaci a nárůstu nákladů na produkci, distribuci a technologie v tomto období,“ dodala EBU.

Navrhované výše financování byly oznámeny bez předchozí konzultace s ČT a ČRo. Obě organizace uvedly, že návrh byl připraven bez zahájení diskuse se všemi relevantními zainteresovanými stranami nebo smysluplného zapojení dotčených institucí.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé změnu financování zdůvodňuje svým programovým prohlášením a snahou ušetřit peníze občanů. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) není důvod, proč by ČT a ČRo nemohly ušetřit 15 procent z jejich stávajících rozpočtů, podobně jako například státní úřady.

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Česká televize

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