Propad rozpočtu kvůli změně financování může být 1,75 miliardy korun, uvedla ČT


19. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Propad rozpočtu České televize (ČT) v příštím roce kvůli vládnímu návrhu na změnu financování může dosáhnout 1,75 miliardy korun. Kromě schodku 1,3 miliardy korun, který tvoří rozdíl mezi příjmy z televizních poplatků a plánovanými příjmy ze státního rozpočtu, nebude ČT v příštím roce čerpat z rezerv 463 milionů korun, jako tomu bylo v roce 2024. K tehdejšímu rozpočtu ČT přitom vládní návrh odkazuje. V roce 2028 by propad příjmů mohl být až o 2,4 miliardy korun, uvedla ČT.

V roce 2027 také končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH, a pokud se neprodlouží, může být výpadek financí od 1. ledna 2028 vyšší o dalších přibližně čtyři sta milionů korun. V roce 2028 by se též podle stávajících pravidel valorizovala výše poplatku v návaznosti na vývoj inflace. S tím ale vládní návrh nepočítá, a Česká televize by tak přišla o dalších tři sta milionů korun. Rozpočet by tak byl nižší o 2,4 miliardy.

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„Chci a nadále budu jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a samozřejmě s ministrem kultury Oto Klempířem (za Motoristy), ale i s dalšími představiteli vládní koalice a pochopitelně také se zástupci současné opozice. Při projednávání zákona musí vzít v úvahu, že s tímto zredukovaným rozpočtem nelze dodržet celou řadu povinností, které ČT ukládá současná legislativa,“ uvedl generální ředitel ČT Hynek Chudárek.

Chudárek podotkl, že televize hledá úspory. Navrhovaný příjem ze státního rozpočtu je ale podle něj nepřijatelný.

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Indexace příspěvku ze státního rozpočtu

V souvislosti se zvýšením televizního poplatku v loňském roce se ČT musela vypořádat s určitými omezeními, která bude nutné zrušit. Jde zejména o omezení obchodních sdělení, zákaz obchodování s on-line reklamním časem a odvod do Státního fondu kultury ve výši 25 procent ze sponzoringu.

K diskusi je podle zástupců ČT také indexace příspěvku ze státního rozpočtu, když aktuálně navrhovaná kumulativní míra inflace ve výši deseti procent je nevyhovující a nedůvodná. Předchozí, dnes již neaktuální návrh ministerstva kultury předpokládal každoroční navyšování příspěvku o míru inflace, maximálně však o pět procent, a aktuálně platná legislativa stanoví navyšování televizního poplatku o kumulovanou míru inflace, avšak v nižší šestiprocentní výši, tedy ve větší frekvenci.

Vládní návrh zákona počítá se změnou financování České televize a Českého rozhlasu (ČRo) z poplatkového systému na příspěvek ze státního rozpočtu. Ten je navržený pro příští rok ve výši 5,7 miliardy korun, což byla úroveň příjmu z poplatků v letech 2008 až 2024, tedy před jejich loňským zvýšením. Pro příští rok přitom ČT z poplatků očekávala sedm miliard korun.

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Česká televize

Dopad na všechny součásti televize

Redukovaný rozpočet se podle ČT dotkne všech součástí televize včetně zpravodajství, sportovního vysílání, dramatické a dokumentární tvorby, publicistiky a tvorby pro děti. Televize nebude také schopná naplňovat svou zákonnou povinnost podílu regionálního vysílání ve výši dvaceti procent.

Z jednotlivých návrhů možných úspor pak vyplyne, v jakém rozsahu bude ČT v případě platnosti změny zákona muset začít propouštět zaměstnance. Bude muset také pozastavit plánované investice do výstavby nového zpravodajského studia v Praze, která je již ve fázi přípravy. V žádném případě pak podle ČT nelze uvažovat ani o projektu nového studia v Ostravě. V pondělí Chudárek uvedl, že propuštění by mohlo postihnout odhadem tři sta až pět set lidí z 2900 zaměstnanců televize.

Zaměstnanci ČT a ČRo vyhlásili na pondělí kvůli změnám financování čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávku.

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