SOUHRN: Zásadní události úterý 28. července


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 28. července 2026.

Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliard korun, řekl Babiš

Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš to řekl při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO) o přípravě rozpočtu. Babiš také potvrdil, že vláda dá pro rok 2027 na obranu dvě procenta HDP. Schillerová po schůzce řekla, že přesnější odhad deficitu bude možné udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.

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Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliard korun, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)


Zelenskyj jednal s Trumpem o licencích na výrobu střel Patriot

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v úterý jednal o licencích na výrobu střel Patriot, o diplomatickém řešení ruské války i další podpoře Kyjeva. Spojeným státům Zelenskyj poděkoval za pevnou podporu. Schůzka se odehrála bez přítomnosti médií. Ukrajinská hlava státu se v úterý také účastní pietního obřadu k uctění památky nedávno zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama.

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Zelenskyj jednal s Trumpem o licencích na výrobu střel Patriot
Prezidenti Ukrajiny a USA Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Bílém domě (28. července 2026)
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Požáry u Bordeaux přes noc zeslábly, ve Španělsku čekají nepříznivý vítr

Lesní požáry, které západně od Bordeaux ve francouzském departmentu Gironde zasáhly území o rozloze 42 tisíc hektarů a zničily 240 domů, přes noc na úterý oslabily a nešíří se. Francii ale čeká další vlna veder, která mohou hasičům ztížit podmínky. Oblast v pondělí navštívil prezident Emmanuel Macron, který zároveň svolal krizový štáb. Své domovy v regionu muselo opustit přes 220 tisíc lidí. Situace se přes noc zlepšila i ve Španělsku nedaleko Madridu, kde se ale kvůli větru v úterý může opět zhoršit.

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Požáry u Bordeaux přes noc oslabily, ve Španělsku čekají nepříznivý vítr
Následky lesních požárů ve Francii


Japonsko hlásí po silném zemětřesení na Kjúšú oběti a raněné

Japonský ostrov Kjúšú v úterý zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně, oznámila dle agentury Reuters japonská meteorologická agentura (JMA), jež poté vydala varování před tsunami. To nicméně úřad následně podle agentury AFP zrušil. V důsledku zemětřesení úřady informovaly o nejméně desítkách zraněných a více než 150 tisíc obyvatel vyzvaly k evakuaci. Agentura Reuters s odvoláním na Fuji TV napsala, že hlášeny jsou i oběti na životech.

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Japonsko hlásí po silném zemětřesení na Kjúšú oběti a raněné
Poškozené nákupní centrum Aeon Mall ve městě Kašima, kde podle místních médií došlo k explozi poté, co japonskou prefekturu Kumamoto na jihu Japonska zasáhlo zemětřesení s předběžným stupněm 7,1


Policie odložila prověřování Turka v kauze nenávistných výroků, píše iRozhlas

Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka (za Motoristy) v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích kvůli promlčení jeho trestní odpovědnosti. Stíhat nebude ani vydavatelství či autory Deníku N, který na výroky upozornil, napsal iRozhlas. Rozhodnutí policistů není pravomocné, bude ho ještě přezkoumávat státní zástupce. Turek uvedl, že ho rozhodnutí nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Vedle toho bylo pravomocně odloženo oznámení o údajném domácím násilí poslance.

Více k tématu
Policie odložila prověřování Turka v kauze nenávistných výroků, píše iRozhlas
Poslanec Filip Turek (za Motoristy) na snímku z června 2026


Trumpova vláda se u nejvyššího soudu domáhá omezení korespondenční volby

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se obrátila na Nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do Kongresu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Trump podepsal nařízení, které pravidla ve 23 amerických státech a Washingtonu zpřísňuje, federální soud ale uplatňování dekretu zablokoval.

Více k tématu
Trumpova vláda se u nejvyššího soudu domáhá omezení korespondenční volby
Americký prezident Donald Trump


U Bratislavy si připomněli padesát let od letecké tragédie v jezeře Zlaté piesky

U jezera Zlaté piesky nedaleko Bratislavy si v úterý lidé připomněli jedno z nejtragičtějších neštěstí v historii československého letectví. Do tamního jezera se krátce před přistáním zřítil před padesáti lety Iljušin Il-18 letící na vnitrostátní lince z Prahy do Bratislavy. Ze 79 lidí na palubě stroje Československých aerolinií (ČSA) přežili pád jen tři, mnohé z obětí se utopily. A to přímo před zraky rekreantů, kteří se tehdy přišli k oblíbenému jezeru koupat.

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U Bratislavy si připomněli padesát let od letecké tragédie v jezeře Zlaté piesky
Havárie dopravního letounu Iljušin-18 Československých aerolinií v jezeře Zlaté piesky (28. července 1976)


Čínští vědci geneticky upravili mozek šestileté dívky. Zemřela, oni to utajili

Odborný časopis Science odhalil skandál v čínské vědě, kdy lékaři provedli experimentální genovou terapii u dítěte se vzácnou poruchou DNA. A to přesto, že věděli, že naděje na úspěch je malá.

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Čínští vědci geneticky upravili mozek šestileté dívky. Zemřela, oni to utajili
DNA, ilustrační grafika

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