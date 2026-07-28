SOUHRN: Zásadní události úterý 28. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 28. července 2026.
Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliard korun, řekl Babiš
Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš to řekl při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO) o přípravě rozpočtu. Babiš také potvrdil, že vláda dá pro rok 2027 na obranu dvě procenta HDP. Schillerová po schůzce řekla, že přesnější odhad deficitu bude možné udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
Zelenskyj jednal s Trumpem o licencích na výrobu střel Patriot
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v úterý jednal o licencích na výrobu střel Patriot, o diplomatickém řešení ruské války i další podpoře Kyjeva. Spojeným státům Zelenskyj poděkoval za pevnou podporu. Schůzka se odehrála bez přítomnosti médií. Ukrajinská hlava státu se v úterý také účastní pietního obřadu k uctění památky nedávno zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama.
Požáry u Bordeaux přes noc zeslábly, ve Španělsku čekají nepříznivý vítr
Lesní požáry, které západně od Bordeaux ve francouzském departmentu Gironde zasáhly území o rozloze 42 tisíc hektarů a zničily 240 domů, přes noc na úterý oslabily a nešíří se. Francii ale čeká další vlna veder, která mohou hasičům ztížit podmínky. Oblast v pondělí navštívil prezident Emmanuel Macron, který zároveň svolal krizový štáb. Své domovy v regionu muselo opustit přes 220 tisíc lidí. Situace se přes noc zlepšila i ve Španělsku nedaleko Madridu, kde se ale kvůli větru v úterý může opět zhoršit.
Japonsko hlásí po silném zemětřesení na Kjúšú oběti a raněné
Japonský ostrov Kjúšú v úterý zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně, oznámila dle agentury Reuters japonská meteorologická agentura (JMA), jež poté vydala varování před tsunami. To nicméně úřad následně podle agentury AFP zrušil. V důsledku zemětřesení úřady informovaly o nejméně desítkách zraněných a více než 150 tisíc obyvatel vyzvaly k evakuaci. Agentura Reuters s odvoláním na Fuji TV napsala, že hlášeny jsou i oběti na životech.
Policie odložila prověřování Turka v kauze nenávistných výroků, píše iRozhlas
Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka (za Motoristy) v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích kvůli promlčení jeho trestní odpovědnosti. Stíhat nebude ani vydavatelství či autory Deníku N, který na výroky upozornil, napsal iRozhlas. Rozhodnutí policistů není pravomocné, bude ho ještě přezkoumávat státní zástupce. Turek uvedl, že ho rozhodnutí nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Vedle toho bylo pravomocně odloženo oznámení o údajném domácím násilí poslance.
Trumpova vláda se u nejvyššího soudu domáhá omezení korespondenční volby
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se obrátila na Nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do Kongresu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Trump podepsal nařízení, které pravidla ve 23 amerických státech a Washingtonu zpřísňuje, federální soud ale uplatňování dekretu zablokoval.
U Bratislavy si připomněli padesát let od letecké tragédie v jezeře Zlaté piesky
U jezera Zlaté piesky nedaleko Bratislavy si v úterý lidé připomněli jedno z nejtragičtějších neštěstí v historii československého letectví. Do tamního jezera se krátce před přistáním zřítil před padesáti lety Iljušin Il-18 letící na vnitrostátní lince z Prahy do Bratislavy. Ze 79 lidí na palubě stroje Československých aerolinií (ČSA) přežili pád jen tři, mnohé z obětí se utopily. A to přímo před zraky rekreantů, kteří se tehdy přišli k oblíbenému jezeru koupat.
Čínští vědci geneticky upravili mozek šestileté dívky. Zemřela, oni to utajili
Odborný časopis Science odhalil skandál v čínské vědě, kdy lékaři provedli experimentální genovou terapii u dítěte se vzácnou poruchou DNA. A to přesto, že věděli, že naděje na úspěch je malá.