Trumpova vláda se u Nejvyššího soudu USA domáhá omezení korespondenční volby

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se obrátila na Nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do Kongresu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Trump podepsal nařízení, které pravidla ve 23 amerických státech a Washingtonu zpřísňuje, federální soud ale uplatňování dekretu zablokoval.
Zmíněné americké státy, které mají většinou demokratické vlády, Trumpovo nařízení napadly u federálního soudu jako neústavní.
Reuters poznamenal, že Trumpův dekret z března je součástí jeho širších snah pozměnit systém voleb. Agentura uvedla, že v minulosti nepravdivě tvrdil, že ve volbách docházelo k rozsáhlým podvodům, a to včetně prezidentských voleb v roce 2020, kdy ho porazil demokrat Joe Biden.
Prezident je obzvláště kritický k poštovnímu hlasování, u kterého zpochybňuje bezpečnost, ačkoli důkazy o podvodech jsou zde výjimečné.
O novém složení celé Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a také o nových guvernérech, státních generálních prokurátorech, jakož i řadě místních zastupitelů voliči rozhodnou 3. listopadu.
V současné době mají Trumpovi republikáni v obou komorách Kongresu většinu, což jim umožňuje snadněji prosazovat Trumpovu agendu. Podzimní volby tak budou zásadním ukazatelem směřování americké politiky v příštích dvou letech.