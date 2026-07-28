Trumpova vláda se u Nejvyššího soudu USA domáhá omezení korespondenční volby


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se obrátila na Nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do Kongresu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Trump podepsal nařízení, které pravidla ve 23 amerických státech a Washingtonu zpřísňuje, federální soud ale uplatňování dekretu zablokoval.

Zmíněné americké státy, které mají většinou demokratické vlády, Trumpovo nařízení napadly u federálního soudu jako neústavní.

Reuters poznamenal, že Trumpův dekret z března je součástí jeho širších snah pozměnit systém voleb. Agentura uvedla, že v minulosti nepravdivě tvrdil, že ve volbách docházelo k rozsáhlým podvodům, a to včetně prezidentských voleb v roce 2020, kdy ho porazil demokrat Joe Biden.

Prezident je obzvláště kritický k poštovnímu hlasování, u kterého zpochybňuje bezpečnost, ačkoli důkazy o podvodech jsou zde výjimečné.

Soud rozhodl, že Trump nemůže nařízením omezit korespondenční volbu
Americký prezident Donald Trump

O novém složení celé Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a také o nových guvernérech, státních generálních prokurátorech, jakož i řadě místních zastupitelů voliči rozhodnou 3. listopadu.

V současné době mají Trumpovi republikáni v obou komorách Kongresu většinu, což jim umožňuje snadněji prosazovat Trumpovu agendu. Podzimní volby tak budou zásadním ukazatelem směřování americké politiky v příštích dvou letech.

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Americký prezident Donald Trump

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