Soud rozhodl, že Trump nemůže nařízením omezit korespondenční volbu

Federální odvolací soud v Bostonu zamítl žádost vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa o to, aby mohla ve 23 státech USA uplatnit jím podepsané nařízení, jehož cílem je zpřísnit pravidla pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do Kongresu. Informuje o tom agentura Reuters.
Odvolací soud zamítl žádost vlády o zrušení předběžného opatření, které si 25. června zajistilo několik států vedených členy Demokratické strany u soudce nižšího soudu. Ten dospěl k závěru, že klíčové části Trumpova nařízení jsou protiústavní.
O novém složení celé Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a také o nových guvernérech, státních generálních prokurátorech, jakož i řadě místních zastupitelů voliči rozhodnou 3. listopadu. V současné době mají Trumpovi republikáni v obou komorách Kongresu většinu, což jim umožňuje snadněji prosazovat Trumpovu agendu. Podzimní volby tak budou zásadním ukazatelem směřování americké politiky v příštích dvou letech.