SOUHRN: Zásadní události neděle 26. července


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 26. července 2026.

Policie zastřelila podezřelého z útoku v Berlíně

Sobotní útok při manifestaci za práva komunity LGBT+ v Berlíně byl podle všeho islamistický terorismus, řekl v neděli německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Incident si podle něj vyžádal jednu oběť a 29 zraněných. Německá média v neděli večer informovala, že policie podezřelého našla a zastřelila. Dobrindt dříve uvedl, že jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal řadu trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. České ministerstvo zahraničí nemá žádné informace o tom, že by se útok nějak dotkl tuzemských občanů.

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Útok v Berlíně byl dle všeho islamistický terorismus, řekl německý ministr
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt


Zemřel výtvarník a bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák

Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, někdejší rektor pražské Akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie. Bylo mu 86 let. Knížák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Jeho umělecké aktivity zahrnovaly výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, poezii a fotografie. O jeho úmrtí informoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), bývalý spolupracovník exprezidenta Václava Klause, se kterým se Knížák přátelil.

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Francie nařídila kvůli požárům další evakuace. S plameny stále bojují i ve Španělsku

Francie dál bojuje s požáry, dalších 55 tisíc obyvatel se musí evakuovat z vesnic v okolí Bordeaux. Plameny se dál šíří od pobřeží směrem do vnitrozemí. Francie aktuálně eviduje celkem asi třicet aktivních ohnisek. Jižně od Bordeaux byla do odvolání přerušena železniční doprava, uvedla francouzská železniční společnost SNCF s tím, že jde o úsek vedoucí do měst Morcenx a Arcachon. Požáry dál zuří i ve Španělsku, premiér Pedro Sánchez uvedl, že jeho zemi čekají ještě těžké hodiny, informuje agentura AFP.

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Francie nařídila kvůli požárům další evakuace. S plameny stále bojují i ve Španělsku
Hasiči v departementu Gironde, 25. 7. 2026

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O čem plánujeme informovat v neděli 26. července

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
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SOUHRN: Zásadní události pátku 24. července

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SOUHRN: Zásadní události úterý 21. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 21. července 2026.
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