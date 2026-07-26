Policie zastřelila podezřelého z útoku v Berlíně


26. 7. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Policie v Berlíně potvrdila, že muže zastřelila. Na policisty útočil bodnou zbraní.

„Jsem bezpečnostním složkám vděčná za to, že byl atentátník tak rychle nalezen. Jde o velkolepý výkon,“ cituje deník Bild berlínskou senátorku pro vnitro Iris Sprangerovou.

Podezřelým je 21letý Abdul B. Sobotní útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Podle spolkového ministra vnitra Alexandera Dobrindta i kancléře Friedricha Merze šlo podle všeho o islámský terorismus. Vyšetřovatelé uvedli, že podezřelý se v uplynulých letech několikrát snažil v zahraničí připojit k ozbrojencům z teroristické organizace Islámský stát.

V sobotu krátce před 22:00 najela dodávka, kterou podle dostupných informací řídil tento mladík, do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+ Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí.

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