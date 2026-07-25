Jeden mrtvý a 14 zraněných poté, co auto v Berlíně najelo do lidí

Jeden člověk zahynul a dalších nejméně čtrnáct je zraněných poté, co do lidí na akci za práva komunity LGBT+ nazvané Christopher Street Day v sobotu večer v Berlíně najelo auto. S odkazem na místní policii o tom informují tiskové agentury. Policie dodala, že zahájila pátrání po možných pachatelích. Akce Christopher Street Day byla v důsledku incidentu předčasně ukončena.
Policie krátce předtím na sociální síti X uvedla, že spolu se záchranáři zasahuje u incidentu v centrálním berlínském parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány, kde vozidlo srazilo několik lidí. „Intenzivně pátráme po podezřelých,“ uvedla policie.
Policie na síti X vyzvala všechny účastníky, aby místo konání akce okamžitě opustili. Organizátor pochodu pak zúčastněné vyzval, aby se vrátili domů. Policie lidem doporučila, aby neprocházeli parkem, ale aby využívali pouze ulice.
Pochodu hrdosti se už přes den zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty.