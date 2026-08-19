Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují poslance a členy prezidentské kanceláře

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) oznámily vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance a také vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře.
Ani jedna z agentur neposkytla jména vyšetřovaných ani podrobnosti k případu. Pouze sdělily, že další informace zveřejní v nejbližší době.
Deník Ukrajinska pravda a server Kyiv Independent s odkazem na své zdroje uvedly, že NABU a SAP provádějí prohlídky u poslance Vadyma Stolara, který byl zvolen do parlamentu za nyní zakázanou proruskou stranu Opoziční platforma – Za život, a u zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré.
V prosinci NABU obvinil pět poslanců z frakce Sluha lidu prezidenta Volodymyra Zelenského z přijímání hotovosti výměnou za hlasování v parlamentu. Ve stejném měsíci úřad provedl také prohlídku v prostorách asistenta Davyda Arachamiji, předsedy frakce Sluhy lidu, uvedl Kyiv Independent.