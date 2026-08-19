Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují poslance a členy prezidentské kanceláře


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) oznámily vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance a také vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře.

Ani jedna z agentur neposkytla jména vyšetřovaných ani podrobnosti k případu. Pouze sdělily, že další informace zveřejní v nejbližší době.

Deník Ukrajinska pravda a server Kyiv Independent s odkazem na své zdroje uvedly, že NABU a SAP provádějí prohlídky u poslance Vadyma Stolara, který byl zvolen do parlamentu za nyní zakázanou proruskou stranu Opoziční platforma – Za život, a u zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré.

V prosinci NABU obvinil pět poslanců z frakce Sluha lidu prezidenta Volodymyra Zelenského z přijímání hotovosti výměnou za hlasování v parlamentu. Ve stejném měsíci úřad provedl také prohlídku v prostorách asistenta Davyda Arachamiji, předsedy frakce Sluhy lidu, uvedl Kyiv Independent.

Ukrajinský exministr Fedorov vyzval k uspořádání voleb, kritizoval korupci
Mychajlo Fedorov

Výběr redakce

Drony opět zasáhly řadu míst v Rusku, to zabíjelo v Záporoží a Chersonu

Drony opět zasáhly řadu míst v Rusku, to zabíjelo v Záporoží a Chersonu

09:02Aktualizovánopřed 10 mminutami
Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují poslance a členy prezidentské kanceláře

Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují poslance a členy prezidentské kanceláře

před 25 mminutami
Trump pozastavil na tři dny zavedení 50procentních cel na kanadské zboží

Trump pozastavil na tři dny zavedení 50procentních cel na kanadské zboží

05:53Aktualizovánopřed 54 mminutami
O Oscara pro Česko bude usilovat osobní dokument o závislosti

O Oscara pro Česko bude usilovat osobní dokument o závislosti

08:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ve věku 77 let zemřel bubeník kapely ZZ Top Frank Beard

Ve věku 77 let zemřel bubeník kapely ZZ Top Frank Beard

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Vojenské cvičení Jižní Koreje a USA skončí téměř o týden dříve

Vojenské cvičení Jižní Koreje a USA skončí téměř o týden dříve

04:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
OpenAI kvůli bezpečnosti zpomalí vývoj umělé inteligence

OpenAI kvůli bezpečnosti zpomalí vývoj umělé inteligence

00:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Skončilo první kolo jednání ministrů se Schillerovou o rozpočtu

Skončilo první kolo jednání ministrů se Schillerovou o rozpočtu

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Drony opět zasáhly řadu míst v Rusku, to zabíjelo v Záporoží a Chersonu

Ukrajinské drony v noci na středu zasáhly průmyslovou oblast ve městě Ufa v Baškortostánu a závod na výrobu výbušnin v Dzeržinsku. Rusové zase na Ukrajinu vyslali desítky velkých bezpilotních letounů a balistické rakety. Čtyři mrtvé a pět zraněných si vyžádal útok ruského dronu na mikrobus v jihoukrajinském Chersonu. V Záporoží po jednom z úderů zemřel člověk a šest lidí bylo zraněno, upozornila agentura Ukrinform.
09:02Aktualizovánopřed 10 mminutami

Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují poslance a členy prezidentské kanceláře

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) oznámily vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance a také vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře.
před 25 mminutami

Trump pozastavil na tři dny zavedení 50procentních cel na kanadské zboží

Americký prezident Donald Trump v noci na středu pozastavil plán na uvalení padesátiprocentního cla na širokou škálu kanadských produktů. Dočasné odložení cel potrvá tři dny, oznámil prezident na síti Truth Social. Rozhodl se tak po úterním telefonickém jednání s kanadským premiérem Markem Carneym. Informovaly o tom světové agentury. Nová cla měla vejít v platnost ve středu. Carney později řekl, že v jednáních mezi oběma zeměmi zbývá vykonat ještě mnoho práce.
05:53Aktualizovánopřed 54 mminutami

Vojenské cvičení Jižní Koreje a USA skončí téměř o týden dříve

Každoroční společná vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy skončí dříve, než se plánovalo, uvedla jihokorejská armáda. Cvičení s názvem Ulchi Freedom Shield (UFS) začala v pondělí a skončí v pátek. Původně měla trvat jedenáct dní, tedy do 27. srpna. Informovaly o tom světové agentury. Prohlášení armády přišlo poté, co v neděli americký prezident Donald Trump oznámil omezení americké účasti na cvičení, protože podle něj vysílala Pchjongjangu „naprosto nevhodný a nepřátelský signál“.
04:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

OpenAI kvůli bezpečnosti zpomalí vývoj umělé inteligence

Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT, zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy zabývající se AI, napsala agentura Reuters.
00:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Devadesát zraněných za dva týdny. Štáb ČT natáčel na stanici ukrajinských paramediků

Pár kilometrů od frontové linie zachraňují ukrajinští paramedici lidské životy. Jedna z takzvaných stabilizačních stanic, kam vojáci každý den přivážejí raněné, se nachází na okraji Záporoží. Natáčel tam zpravodaj ČT Jan Řápek.
před 3 hhodinami

Ukrajinský exministr Fedorov vyzval k uspořádání voleb, kritizoval korupci

Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem. Země čelí krizi vládnutí, uvedl Fedorov, který podle agentury Reuters v úterý také kritizoval korupci během nynější války.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Trump zveřejnil mapu, na níž je Hormuz součástí USA. Žije v bludu, zní z Íránu

Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž označil Hormuzský průliv za nové území Spojených států. Poznamenal, že USA žádné rozhovory s Íránem neplánují. Tvrdil rovněž, že průliv, klíčový pro přepravu ropy, zůstává otevřený – navzdory výrazně omezenému provozu a hlášenému zásahu lodi vyplouvající z této úžiny. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí vzápětí napsal, že Trump žije v bludu.
před 13 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

před 16 hhodinami
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

před 16 hhodinami
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026