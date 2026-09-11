Trump se zúčastnil pietní akce k útokům 11. září

Americký prezident Donald Trump se ve Washingtonu zúčastnil pietní akce k 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001. V New Yorku se lidé sešli u takzvaného Ground Zero, kde dříve stál komplex Světového obchodního centra (WTC). Sebevražední útočníci tehdy unesli čtyři letadla a s nimi zaútočili na klíčové a symbolicky významné budovy. Podle průzkumu stanice CBS News se většina Američanů shoduje, že teroristické útoky významně a navždy změnily Spojené státy. Většina respondentů také vnímá USA jako více rozdělené než v době útoků.
Členové islamistické organizace al-Káida 11. září 2001 unesli čtyři dopravní letadla a nasměrovali je do dvou věží WTC na Manhattanu a do Pentagonu nedaleko Washingtonu. Čtvrté letadlo se zřítilo na poli v Pensylvánii poté, co se pasažéři únoscům vzepřeli.
Celkový počet obětí zahrnuje 246 osob ve čtyřech letadlech (v nichž nepřežil nikdo), 2606 ve WTC a jeho okolí a 125 v Pentagonu. Většinu obětí tvořili civilisté, dále to bylo 343 hasičů, 72 příslušníků bezpečnostních složek, 55 vojáků. Při útocích přišli o život občané více než devadesáti zemí. K roku 2025 zůstává neidentifikováno přes jedenáct set obětí, což představuje čtyřicet procent obětí útoků na WTC. Zemřelo i všech devatenáct útočníků.
Na místech útoku se v pátek konají pietní ceremoniály, prezident Donald Trump promluví u Pentagonu, zatímco všichni žijící exprezidenti dorazí k památníku v New Yorku.
Podle 68 procent dotazovaných útoky z 11. září navždy změnily Spojené státy, 27 procent dotazovaných uvedlo, že útoky USA změnily, ale nikoliv natrvalo, zatímco podle pouhých pěti procent respondentů útoky zemi nezměnily.
S tvrzením, že je nutné na tragickou kapitolu amerických dějin vzpomínat, souhlasila drtivá většina respondentů: podle 74 procent je to velmi důležité, podle 20 procent poměrně důležité a podle šesti procent nedůležité.
V uplynulých 25 letech vyrostla další generace, která se o útocích učila ve škole nebo od rodičů a přátel. Ačkoliv mladá generace tyto události nezažila, většina mladých dospělých Američanů, stejně jako širší veřejnost, je toho názoru, že útoky Spojené státy změnily navždy. S tvrzením, že je třeba si událost připomínat, nejvíce souhlasí starší generace: ve věkové skupině 65 let a více je to 87 procent, zatímco u lidí ve věku 18 až 29 let 58 procent.
Válka proti terorismu byla úspěšná, míní většina Američanů
Sérii konfliktů a politických rozhodnutí, které jsou známé jako válka proti terorismu, považuje za úspěšnou či víceméně úspěšnou šedesát procent respondentů, opačného názoru bylo 40 procent dotazovaných.
Podle 48 procent dotazovaných jsou USA připraveny na teroristický útok, zatímco 52 procent respondentů si to nemyslí.
Nadpoloviční většina dotazovaných také uvedla, že lidé mají v porovnání s dobou před 25 lety méně soukromí, ale byla zvýšena bezpečnost. Podle 61 procent respondentů jsou Spojené státy nyní méně sjednocené než tehdy, podle 40 procent také méně patriotické. Podle 40 procent respondentů by v případě teroristického útoku USA nyní byly méně sjednocené než před 25 lety, zatímco podle 21 dotazovaných by jednota byla větší.
Do průzkumu CBS News/YouGov provedeného mezi 1. až 4. zářím bylo zapojeno 2373 dospělých Američanů, statistická odchylka je 2,3 procentního bodu.