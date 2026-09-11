Vyvráceno. Přehled nejznámějších dezinformačních a konspiračních teorií o 11. září


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24, NIST

Od teroristických útoků na Světové obchodní centrum uplynulo čtvrt století. Šlo o tak výjimečnou událost, že se kolem ní rozšířila celá řada konspiračních teorií a dezinformací. I po pětadvaceti letech se nepravdivá vysvětlení šíří po internetu a sociálních sítích. Tento článek uvádí na pravou míru ty nejrozšířenější.

Pád budov Světového obchodního centra nedokázala řada lidí racionálně nebo emocionálně přijmout. A tak nepříjemně složitou nudnou pravdu a náročně vstřebatelná fakta nahradili někdy jednoduchými, ale o to atraktivnějšími konspiračními teoriemi.

Hlavní příčinou jejich popularity je fakt, že ve zprávách i oficiálních dokumentech se objevila spousta nesrovnatelností a nejasností – žádné vysvětlení logicky nemůže být dokonalé. Tyto mezery a omyly lákají k vyplňování teoriemi, které místo pravdivých argumentů používají účelové, zavádějící, nebo dokonce úmyslně lživé informace.

Nejčastější konspirační teorie se týkají způsobu pádu budov – podle nich byly všechny tři předem napojeny na výbušniny a srovnány se zemí v sérii řízených demolic. Přitom existují dokumenty z vyšetřování, které všechny spekulace přesvědčivě vyvracejí. Vytvořil je už před deseti lety americký Národní institut pro standardy a technologie (NIST). Mezi nejčastějšími konspiračními teoriemi jsou:

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