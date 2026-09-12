Farageova Reform UK dostala v krátké době druhý rekordní dar

Britská populistická strana Reform UK obdržela další rekordní dar 36 milionů liber (více než miliardu korun). Dárcem je magnát v oblasti kryptoměn Christopher Harborne, který o tom informoval v článku publikovaném v deníku The Daily Telegraph. Pro stranu Nigela Farage jde o druhý rekordní příspěvek za dva dny v době, kdy se strana připravuje na příští volby.
„Silná země je taková, která je financována dynamickou ekonomikou, která vytváří pracovní místa. Proto vkládám své peníze do toho, co považuji za jedinou schůdnou cestu, která zajistí oživení ekonomiky,“ napsal Harborne. „Domnívám se, že Nigel Farage a jeho strana plně chápou, co musí vláda udělat, aby se naše země vrátila na správnou cestu,“ dodal.
Harborne pak vysvětlil své rozhodnutí darovat straně rekordní částku soutěživostí s dalším investorem. „Zatímco jsem straně Reform UK přispíval částkou kolem milionu liber měsíčně, Ben Delo mi sdělil, že se chystá poskytnout rekordní dar 36 milionů liber. Můj soutěživý duch mě inspiroval k tomu, abych se mu vyrovnal, a tak jsem to udělal,“ sdělil Harborne. Delo rekordní dar straně oznámil v pátek. Reform UK tak od obou dárců za 48 hodin obdržela 72 milionů liber (přibližně 2,04 miliardy korun)
Rekordní dary přicházejí v době, kdy Reform UK čelí otázkám kolem financování své činnosti. Dva vysoce postavení představitelé strany nedávno odstoupili z funkcí poté, co reportáž Channel 4 News zachytila jejich debaty o možném obcházení volebních pravidel a financování průzkumů veřejného mínění ze zahraničí. Jedné ze zaznamenaných schůzek se účastnil i Farage. Reform UK jakékoli pochybení odmítá a oznámila, že zahájila interní vyšetřování.