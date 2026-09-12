Rád bych viděl Irsko sjednocené, prohlásil Trump v Dublinu


12. 9. 2026Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump by prý moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl po schůzce s irským premiérem Micheálem Martinem, informují v sobotu tiskové agentury. Trump, který je v Irsku na dvoudenní návštěvě, nicméně dodal, že by k případnému sjednocení měla co říct Británie. Prezident USA v Dublinu hovořil i o situaci na Blízkém východě.

„Nechci způsobovat problémy, ale řeknu vám, že bych moc rád viděl Irsko sjednocené,“ řekl Trump. Jednou se to podle něho stane. „Měla by k tomu co říct Británie (...), ale myslím si, že by to bylo skvělé,“ míní šéf Bílého domu.

Irsko si nezávislost vybojovalo v letech 1919 až 1921 ve válce právě s Británií. V prosinci 1922 britský a irský parlament ratifikovaly smlouvu, která zajistila nezávislost 26 hrabství Svobodného irského státu. Ten se v roce 1937 přejmenoval na Irsko. Šest hrabství Ulsterské provincie zůstalo součástí Spojeného království jako Severní Irsko. Myšlenku sjednocení obou částí ostrova dlouhodobě prosazují nacionalisté.

Podle britské BBC se nečekalo, že Trump o této věci bude mluvit. Jeho výroky pravděpodobně rozvíří velkou politickou debatu, zejména v Severním Irsku.

Irské vládní strany vyhrály volby, většina v parlamentu jim ale těsně unikla
Předseda strany Fianna Fáil Micheál Martin slaví své zvolení v irských parlamentních volbách

Referendum podle Burnhama „nepřichází v úvahu“

Nový britský premiér Andy Burnham dle agentury Reuters před časem řekl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království „nepřichází v úvahu“. Mluvčí jeho úřadu v sobotu vzkázal, že na premiérově postoji „se nic nezměnilo“.

Burnham tento týden v parlamentu řekl, že si není „vědom toho, že pro další referendum je veřejná podpora, a dokud se to nezmění, žádné nebude“. V roce 2014 se konalo referendum o vyhlášení nezávislosti Skotska, v němž zvítězili stoupenci setrvání ve Spojeném království.

Podle Velkopáteční dohody z roku 1998 by referendum mohl vyhlásit náměstek pro Severní Irsko, pokud by se jevilo, že většina lidí v tomto regionu by hlasovala pro sjednocení s Irskem. Dohoda ukončila tři desetiletí násilí mezi irskými nacionalisty, kteří usilovali o sjednocení Irska, a unionisty, kteří chtěli, aby Severní Irsko zůstalo součástí Spojeného království. Reuters píše, že podle průzkumů mají pohodlnou většinu zastánci setrvání Severního Irska v rámci Spojeného království, nicméně jejich náskok před odpůrci se o něco zmenšil po odchodu Británie z Evropské unie.

Velkopáteční dohoda před 25 lety utnula násilí v Severním Irsku. Současnost nastiňuje její limity
Novinový stánek předpokládající Velkopáteční dohodu

BBC poznamenala, že o předchozích amerických prezidentech Billu Clintonovi a Joeovi Bidenovi se tušilo, že v soukromí jsou myšlence sjednoceného Irska rovněž naklonění. Veřejně ale v této mimořádně citlivé záležitosti udržovali neutralitu.

Trump označil Írán za pravděpodobného strůjce útoku na Saúdskou Arábii

Trump se v sobotu v Dublinu vyjádřil i k situaci na Blízkém východě. Saúdská Arábie v pátek oznámila, že po čtvrtečních útocích dronů vypuštěných z Iráku dočasně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ten je klíčový pro vývoz ropy z království, jelikož trasa potrubí nevede přes Hormuzský průliv. Bagdád útoky odsoudil a nařídil vyšetřování. Saúdská Arábie v posledních týdnech čelí ofenzivě jemenských proíránských džihádistů hútíů. Ti mají – stejně jako Teherán – podporu různých iráckých milicí.

Šéf Bílého domu za pravděpodobného strůjce útoku označil Teherán. „Myslím, že jsou. Nejspíš jsou,“ odpověděl Trump na otázku, zda jsou za útok zodpovědní právě Íránci.

Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu
Podporovatelé hútíů, ilustrační snímek

Americký prezident také řekl, že hovořil se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem, přičemž ho označil za „dobrého přítele“.

Hútíové podle Trumpa kontaktovali americkou vládu a sdělili, že nechtějí, aby se Spojené státy přímo zapojily do tohoto konfliktu. „Byli by mnohem radši, kdybychom se nezapojovali, a nechávají většinu lodí proplout,“ tvrdí šéf Bílého domu.

Výběr redakce

Rád bych viděl Irsko sjednocené, prohlásil Trump v Dublinu

Rád bych viděl Irsko sjednocené, prohlásil Trump v Dublinu

14:48Aktualizovánopřed 31 mminutami
Ruské útoky si vyžádaly oběti v Záporoží a Kryvém Rihu

Ruské útoky si vyžádaly oběti v Záporoží a Kryvém Rihu

08:11Aktualizovánopřed 40 mminutami
Ve Francii vykolejil vlak, desítky zraněných. Hlavní verzí je dle AFP cizí zavinění

Ve Francii vykolejil vlak, desítky zraněných. Hlavní verzí je dle AFP cizí zavinění

11:49Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Místopředsedkyně sněmovny Urbanová navštívila Kyjev

Místopředsedkyně sněmovny Urbanová navštívila Kyjev

02:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ukrajina posílá do boje stále více pozemních dronů. Mají nahradit vojáky v nejnebezpečnějších úkolech

Ukrajina posílá do boje stále více pozemních dronů. Mají nahradit vojáky v nejnebezpečnějších úkolech

před 6 hhodinami
MfD: Česku hrozí, že bude muset vrátit šest miliard vyplacených na zemědělských dotacích

MfD: Česku hrozí, že bude muset vrátit šest miliard vyplacených na zemědělských dotacích

před 6 hhodinami
V Česku přibývá řidiček tramvají. V Liberci už tvoří většinu

V Česku přibývá řidiček tramvají. V Liberci už tvoří většinu

před 7 hhodinami
Přestavba nádraží v Kolíně se prodražuje, úsek do Kutné Hory zlevnil

VideoPřestavba nádraží v Kolíně se prodražuje, úsek do Kutné Hory zlevnil

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rád bych viděl Irsko sjednocené, prohlásil Trump v Dublinu

Americký prezident Donald Trump by prý moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl po schůzce s irským premiérem Micheálem Martinem, informují v sobotu tiskové agentury. Trump, který je v Irsku na dvoudenní návštěvě, nicméně dodal, že by k případnému sjednocení měla co říct Británie. Prezident USA v Dublinu hovořil i o situaci na Blízkém východě.
14:48Aktualizovánopřed 31 mminutami

Ruské útoky si vyžádaly oběti v Záporoží a Kryvém Rihu

Rusko v noci na sobotu opět útočilo na ukrajinská města. Dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal úder na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je pětatřicet zraněných, informují ukrajinské úřady. Krizový štáb ruské Bělgorodské oblasti tvrdí, že ukrajinský dron v regionu zaútočil na auto a na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, měli vyváznout se zraněním.
08:11Aktualizovánopřed 40 mminutami

Ve Francii vykolejil vlak, desítky zraněných. Hlavní verzí je dle AFP cizí zavinění

Cizí zavinění je hlavní verzí při vyšetřování pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie, napsala v sobotu s odkazem na policejní zdroj agentura AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Souprava na trase mezi městy Rouen a Caen vezla téměř dvě stě cestujících, uvedl v pátek francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot. Desítky lidí při nehodě utrpěly zranění.
11:49Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Místopředsedkyně sněmovny Urbanová navštívila Kyjev

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Barbora Urbanová (STAN) navštívila Kyjev, kde se setkala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. V pátek večer o tom na svém webu informoval ukrajinský parlament. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty, ten to ale zamítl. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) tehdy odmítl, že by nesouhlas byl politicky motivovaný. Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi.
02:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Čína pohrozila, že zruší summit, pokud USA prodají zbraně Tchaj-wanu, píše Kjódó

Čína pohrozila Spojeným státům, že zruší setkání prezidentů obou zemí plánované na tento měsíc, pokud USA mezitím schválí prodej dalších zbraní Tchaj-wanu, napsala japonská tisková agentura Kjódó s odvoláním na více zdrojů obeznámených se stavem čínsko-amerických vztahů. Prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching se mají sejít ve Washingtonu 24. září. Summit nicméně zatím oficiálně oznámila jen americká strana.
před 3 hhodinami

Ukrajina posílá do boje stále více pozemních dronů. Mají nahradit vojáky v nejnebezpečnějších úkolech

Na ukrajinské frontě přibývá pozemních bezpilotních vozidel, která mají vojákům pomoci zvládat úkoly v místech, kde je každý pohyb vystavuje smrtícím útokům dronů. Čtyřkolová vozidla převážejí munici a zásoby, evakuují raněné, ale také vozí výbušniny nebo kulomety přímo k ruským pozicím. Jednotka NC13 ukrajinského 3. armádního sboru patří k průkopníkům a podle svého velení provádí s pozemními drony operace téměř každý den. Velitel sboru Andrij Biletskyj chce do konce roku nahradit bezpilotními vozidly zhruba třetinu vojáků v první linii a hovoří o další revoluci ve způsobu vedení války. Technologie má především omezit lidské ztráty a umožnit velitelům provádět operace, které by jinak znamenaly vysoké riziko pro pěchotu. „Je to kus železa vyslaný, aby vykonal práci, na kterou jsme dříve posílali vojáky,“ říká zástupce velitele vystupující pod přezdívkou „Bar“.
před 6 hhodinami

VideoObnova Sýrie stojí na humanitární pomoci. Peněz na ni ale ubývá

Miliony Syřanů se po skončení občanské války vracejí domů, často ale do zničených měst a vesnic, kde chybí bydlení, práce i základní infrastruktura. S opravami domů a zajištěním nezbytných potřeb proto pomáhají humanitární organizace. Nějakou formu podpory přitom stále potřebuje 16 z 25 milionů obyvatel země. Mezinárodní pomoci však ubývá a OSN loni získala na své programy v Sýrii jen třetinu požadovaných prostředků.
před 7 hhodinami

KLDR vypálila balistické rakety do moře východně od Korejského poloostrova

Severní Korea v sobotu odpálila několik balistických raket krátkého doletu do moře východně od Korejského poloostrova, oznámil dle agentury AP jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů (JCS). Agentura Reuters poznamenala, že KLDR tento krok učinila den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, USA a Japonska.
04:34Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

včera v 14:41
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

včera v 13:59
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026