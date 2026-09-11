Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Jemenští povstalci hútíové převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab. Jde o klíčové body k získání kontroly nad touto úžinou, kterou se vstupuje do Rudého moře a která je zásadní pro lodní dopravu směřující z Evropy do Asie. Informovala o tom v pátek agentura AFP s odvoláním na vládní zdroje.

„Lodě přepravující ozbrojené bojovníky z hnutí hútíů připluly na ostrov Majún (známý také pod názvem Perim) poté, co se z něj včera stáhly vládní síly,“ uvedl podle AFP vládní zdroj. Agentura Reuters uvedla, že se vládní jednotky z ostrova, který rozděluje průliv na dva námořní kanály, stáhly až v pátek.

Již ve čtvrtek informovaly agentury o tom, že rebelové převzali kontrolu nad významným přístavem Muchá v Rudém moři.

Hútíové zahájili ofenzivu minulý týden s cílem ovládnout průliv Báb al-Mandab, který patří k významným obchodním námořním trasám. Tato strategická úžina spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Její význam se dále zvýšil s výrazným poklesem námořní přepravy v Hormuzském průlivu kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.

V posledních týdnech zesílily boje mezi povstalci, provládními jednotkami a Saúdskou Arábií, která podporuje protipovstaleckou koalici.

Jemenští šíitští hútíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Podporuje a financuje je Írán a v posledních letech se stali významnou vojenskou silou v regionu. V jemenské občanské válce bojují s podporou Teheránu proti mezinárodně uznávané, převážně sunnitské vládě, která sídlí v Adenu a kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií. Od roku 2022 v Jemenu platilo příměří dojednané OSN.

V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav
Jemenský přístav Muchá

Výběr redakce

Koalice prosadila přednostní projednání novely o zvyšování penzí

ŽivěKoalice prosadila přednostní projednání novely o zvyšování penzí

03:20Aktualizovánopřed 19 mminutami
Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu

Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu

před 25 mminutami
Pegasus může převzít ČSA a Smartwings, povolil antimonopolní úřad

Pegasus může převzít ČSA a Smartwings, povolil antimonopolní úřad

11:10Aktualizovánopřed 32 mminutami
Volby v německém Meklenbursku vyhraje AfD, ukazují průzkumy

Volby v německém Meklenbursku vyhraje AfD, ukazují průzkumy

před 44 mminutami
Vyvráceno. Přehled nejznámějších dezinformačních a konspiračních teorií o 11. září

Vyvráceno. Přehled nejznámějších dezinformačních a konspiračních teorií o 11. září

před 1 hhodinou
Kyjev čelil ruskému dronovému útoku, Ukrajina udeřila v Bělgorodské oblasti

Kyjev čelil ruskému dronovému útoku, Ukrajina udeřila v Bělgorodské oblasti

05:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
El Niño se potká s Indickooceánským dipólem. Meteorolog popisuje důsledky

El Niño se potká s Indickooceánským dipólem. Meteorolog popisuje důsledky

před 2 hhodinami
Policie navrhuje pro bývalého soudce Kafku obžalobu

Policie navrhuje pro bývalého soudce Kafku obžalobu

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu

Jemenští povstalci hútíové převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab. Jde o klíčové body k získání kontroly nad touto úžinou, kterou se vstupuje do Rudého moře a která je zásadní pro lodní dopravu směřující z Evropy do Asie. Informovala o tom v pátek agentura AFP s odvoláním na vládní zdroje.
před 25 mminutami

Pegasus může převzít ČSA a Smartwings, povolil antimonopolní úřad

Turecká skupina Pegasus může koupit České aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings, povolil antimonopolní úřad (ÚOHS). Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu.
11:10Aktualizovánopřed 32 mminutami

Volby v německém Meklenbursku vyhraje AfD, ukazují průzkumy

Volby ve spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko příští týden vyhraje strana Alternativa pro Německo (AfD), zatímco hlasování v Berlíně ovládne strana Levice, vyplývá z průzkumů institutu Forschungsgruppe Wahlen (FGW) zveřejněných veřejnoprávní stanicí ZDF. Podle průzkumů AfD v Meklenbursku – Předním Pomořansku získá 37 procent hlasů a Levice v hlavním městě 23 procent. Volby se konají v neděli 20. září.
před 44 mminutami

Vyvráceno. Přehled nejznámějších dezinformačních a konspiračních teorií o 11. září

Od teroristických útoků na Světové obchodní centrum uplynulo čtvrt století. Šlo o tak výjimečnou událost, že se kolem ní rozšířila celá řada konspiračních teorií a dezinformací. I po pětadvaceti letech se nepravdivá vysvětlení šíří po internetu a sociálních sítích. Tento článek uvádí na pravou míru ty nejrozšířenější.
před 1 hhodinou

V Benátkách uvedli film Naza o zabíjení Palestinců v Gaze

Na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách měl premiéru očekávaný dokumentární film Naza o válce v Pásmu Gazy od izraelských tvůrců Juvala Abrahama a Rachel Szorové. Tvůrci na tiskové konferenci řekli, že chtěli ukázat, jak zevnitř vypadá izraelský systém zabíjení Palestinců. Ve filmu anonymně vystupují izraelští vojáci a příslušníci tajných služeb, kteří popisují plánování vojenských operací v Pásmu Gazy včetně toho, jak se počítá s civilními oběťmi, napsala agentura Reuters.
před 1 hhodinou

Kyjev čelil ruskému dronovému útoku, Ukrajina udeřila v Bělgorodské oblasti

Kyjev a další ukrajinská města čelily v noci na pátek dalšímu náletu ruských dronů, včetně bezpilotních letounů s proudovým pohonem. Představitelé ukrajinské metropole vyzvali obyvatele, aby se uchýlili do krytů. Údery směřovaly i na ruské území. Úřady v Bělgorodské či Tulské oblasti hlásí mrtvé a zraněné. V Saratově pak dronový útok způsobil požár v logistickém centru ruského internetového prodejce Ozon, prohlásila firma. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
05:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

El Niño se potká s Indickooceánským dipólem. Meteorolog popisuje důsledky

V Tichém oceánu rychle sílí El Niño, které by se během letošního podzimu mělo stát vůbec nejsilnějším ve známé historii. Současně probíhá zajímavá změna o několik tisíc kilometrů západněji, v Indickém oceánu. Tam se rozvíjí kladná fáze takzvaného Indickooceánského dipólu. A souběh těchto dvou jevů může v následujících měsících výrazně ovlivnit počasí od Austrálie přes Indii a východní Afriku až po vzdálenější části světa.
před 2 hhodinami

Vzpomínky na 11. září jsou stále živé. A často nepravdivé, vysvětluje psycholog

Doba kolem roku 2000 patřila přes obavy spojené s přelomem milénia k těm nejklidnějším v dějinách lidstva. O to silnějším šokem byl teroristický útok na Světové obchodní centrum (WTC), který se odehrál před čtvrtstoletím, 11. září 2001. Vzpomínky lidí na tento den nevybledly ani po 25 letech.
před 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

před 20 hhodinami
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

před 21 hhodinami
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026