Zvolení Rausche je pro AfD průlom, míní Nerad. Palata mluví o varování

Zvolení Tobiase Rausche z krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) do čela zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku je pro stranu průlomem a pokračováním trendu jejího posilování, uvedl v 90' ČT24 zahraničněpolitický analytik Filip Nerad. Komentátor Deníku.cz Robert Palata považuje výsledek hlasování za „velmi varovný“. Rausch totiž získal více hlasů, než kolika disponují AfD a Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) dohromady. Výsledek tak otevírá otázku, odkud další podpora přišla a co může znamenat pro prosincovou volbu zemského premiéra.
Rausch se stal prvním politikem AfD v čele některého ze zemských parlamentů v Německu. „Pro AfD je to určitě průlom. Je to pokračování toho trendu, kdy AfD sílí i v celoněmeckých průzkumech,“ uvedl Nerad. Strana se podle něj nyní „veze na vlně popularity“.
Dalším důležitým momentem podle něj bude prosincová volba zemského premiéra, do níž AfD vysílá svého lídra v Sasku-Anhaltsku Ulricha Siegmunda. „Uvidíme, jestli bude v prosinci Ulrich Siegmund zvolen jako první zemský premiér za AfD,“ poznamenal Nerad. Podpora jeho zvolení podle něj zatím není zřejmá.
Neznámé hlasy pro Rausche
Rausch získal 48 hlasů. AfD přitom disponuje 39 poslanci a podporu jejího kandidáta předem avizovalo také pět zákonodárců za BSW. Nejméně čtyři hlasy tak musely přijít odjinud.
„Je to velmi varovné,“ uvedl komentátor Deníku.cz Robert Palata. Podle něj výsledek naznačuje, že AfD by mohla získávat podporu i bez BSW.
Za „velkou taktickou chybu“ Palata označil postup křesťanských demokratů z CDU, kteří se při volbě Rausche zdrželi. To podle něj svádí k úvahám, zda některé z hlasů pro kandidáta AfD nepřišly právě z řad této strany.
„Nemáme však indicie, že by ony hlasy pocházely od CDU,“ upozornil Nerad. Křesťanští demokraté se podle něj před hlasováním zavázali, že jejich poslanci kandidáta AfD nepodpoří.
Zároveň připomněl, že sociální demokraté (SPD), kteří jsou koaličním partnerem CDU v Sasku-Anhaltsku i na celostátní úrovni, vnímají výsledek hlasování varovně. Spolkový vicekancléř a předseda SPD Lars Klingbeil už podle Nerada oznámil, že bude chtít záležitost řešit na spolkové úrovni s vedením strany. „Dění v Sasku-Anhaltsku třese i Berlínem,“ shrnul Nerad.
Izolace AfD podle Palaty trvá
Rauschovo zvolení podle Palaty neznamená, že by zásadní odpor ostatních politických sil ke spolupráci s AfD mizel. Přispívá k tomu podle něj i samotná strana, která neudělala „jediný půlkrok či gesto“, jímž by se distancovala od svých extremistických postojů.
Současný vývoj proto podle komentátora není důvodem k opuštění dosavadní izolace AfD. „Spíše je důvod stále přemýšlet o tom, zda by strana neměla být zakázána,“ uvedl.
Nerad zároveň upozornil, že samotný Rausch patří v rámci sasko-anhaltské AfD k její „řekněme umírněné“ části. Za výraznější problém považuje zvolení Hanse-Thomase Tillschneidera do funkce jednoho z místopředsedů zemského sněmu. Označil ho za „výrazného pravicového radikála“, který podle něj patří k hlavním představitelům extremistického proudu a výrazně určuje politiku AfD v Sasku-Anhaltsku. „To je daleko větší problém,“ míní Nerad.
Ve hře je menšinová vláda AfD
Další otázkou je vznik zemské vlády. Podle Palaty vývoj směřuje k možnosti vlády AfD s tichou podporou BSW. Pro stranu by šlo o první takovou příležitost ovládnout některou z německých spolkových zemí.
AfD a BSW podle komentátora spojuje několik témat. Obě strany označil za proruské a výrazně odmítavé vůči migraci. „V dalších tématech je to ale daleko složitější,“ upozornil. „Vypadá to, že v prosinci budeme mít prvního premiéra ze strany AfD,“ uvedl Palata.
Také podle Nerada by se případná menšinová vláda AfD snažila hledat podporu především u politických sil, k nimž má programově nejblíže. „A v tom je to opravdu BSW,“ poznamenal. Otázkou podle něj zůstává, co by Spojenectví Sahry Wagenknechtové za svou tichou či ad hoc podporu požadovalo.
Palata zároveň zdůraznil, že situaci v Sasku-Anhaltsku nelze jednoduše přenášet na celoněmeckou úroveň. Přestože se AfD v některých celostátních průzkumech pohybuje kolem třiceti procent, podle komentátora má stále „velmi, velmi daleko“ k tomu, aby v Německu převzala moc.