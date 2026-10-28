Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo


28. 10. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou, vyhlásila na úterý 3. listopadu stávku. Tento krok přichází v reakci na záměr vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Na 3. listopadu vyhlásili stávku také pracovníci ČT a ČRo. Vládní politici připravované kroky hájí, odmítají například argument, že by zrušením poplatků byla ohrožená nezávislost veřejnoprávních médií.

„Vyzýváme, aby se k vyhlášení stávky připojily i další univerzity, školy a iniciativy,“ uvedl výbor na instagramu. Výstražná stávka bude sestávat ze série různých aktivit, jejichž cílem má být informovat veřejnost o smyslu a významu médií veřejné služby a nezávislé kultury. Do stávky se plánuje zapojit například iniciativa Média nedáme MUNI i studenti z dalších univerzit, řekla Eliška Kubečková z výboru.

Zástupci Výboru solidarity studentů oznámili stávku na brněnském náměstí Svobody, kde uspořádali protest proti změně financování ČT a ČRo. Tajemník městské části Brno-střed Petr Štika odhadl počet účastníků asi na dva tisíce. Protestující si přinesli transparenty s nápisy jako „Média nedáme“ nebo „Pojďme pane, budeme se za média prát!“

Část studentů v Praze, Brně a Ostravě vyhlásila kvůli ČT a ČRo stávkovou pohotovost
Demonstrace studentů pardubické univerzity za ČT a ČRo

Pořadatelé akce vyjádřili obavu z ohrožení kvality obsahu a nezávislosti veřejnoprávních médií, pokud by je financoval stát. „Nejsme a nebudeme lhostejní k silovému protlačování zákonů, které podrývají principy svobodné společnosti, stejně jako k obsazování pozic naší infrastruktury nekompetentními osobami odhodlanými obětovat fungující demokratický systém osobnímu zisku,“ uvedli.

Protesty proti změně financování veřejnoprávních médií zaznívají ze škol a univerzit napříč republikou. Stávkovou pohotovost v minulých dnech vyhlásili například studenti brněnské Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI, akademická obec pražské divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU), studenti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Filmové a televizní fakulty (FAMU) či odbory Akademie múzických umění (AMU).

Celodenní stávku pracovníků ČT a ČRo oznámila na 3. listopadu také iniciativa Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.

Pracovníci ČT a ČRo budou 3. listopadu stávkovat
Iniciativa Veřejnoprávně vyhlásila na 3. listopadu stávku

Situaci sleduje i Evropská komise

Také Evropská komise (EK) pozorně sleduje vývoj kolem návrhu zákona, který počítá se změnou financování ČT a ČRo, uvedl její mluvčí a zdůraznil, že podle Evropského aktu o svobodě médií (European Media Freedom Act, EMFA) musí mít veřejnoprávní média možnost spoléhat se na systém financování založený na transparentních a objektivních kritériích, který zaručuje přiměřené, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů minulý týden v noci na sobotu ve sněmovně poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování ČT a ČRo na státní rozpočet. ČT i ČRo by příští rok získaly méně peněz, než letos plánují vybrat z poplatků. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že financování obou médií bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci.

Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice také od rektorů vysokých škol, od církví, divadel i dalších kulturních institucí.

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