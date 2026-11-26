V ukrajinské Doněcké oblasti pokračují boje o Kosťantynivku. Rusko přitom tvrdí, že město ovládá, a navrhuje tam „humanitární příměří“. Okupanti Kosťantynivku ale celou nekontrolují, ve městě zůstávají ukrajinské síly a bojuje se o něj. Moskva tak svým návrhem podle analytiků sleduje zejména posílení vlastních pozic, pokud by se povedlo příměří zorganizovat, což však kvůli nejasné frontové linii v místě nejspíš není reálné. Rusko ale může návrh využít k obvinění Kyjeva z neochoty k humanitárním krokům a k míru.
Boje o Kosťantynivku vypukly zhruba před rokem, kdy do ní začali pronikat první ruští pěšáci, připomíná stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL). Zhruba od léta se tam odehrávají městské boje a Moskva už tehdy – a od té doby ještě několikrát – prohlásila, že má Kosťantynivku pod kontrolou.
Naposledy tak učinil ruský vládce Vladimir Putin tento měsíc při jednání v Kremlu s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Kromě toho navrhl ve městě zorganizovat humanitární misi po vzoru nedávné operace v Oleškách, aby podle něj mohli být z města evakuováni civilisté.
Zdůvodnil to právě údajnou plnou ruskou kontrolou nad městem, díky níž podle něj Moskva může „zajistit bezpečnost humanitární mise“.
Rusko město stále nedobylo
Skutečná situace je ale výrazně odlišná. Z hodnocení analytiků i ze svědectví ukrajinských vojáků vyplývá, že o Kosťantynivku se stále bojuje, a její dobytí popírají i někteří ruští prováleční blogeři, píše RFE/RL. Odhady rozsahu ukrajinské a ruské kontroly se nicméně velmi liší.
Různí analytici či projekty podle stanice na přelomu října a listopadu odhadovali, že okupanti kontrolují či mají převahu na pěti až padesáti procentech území města a že celkem mohli infiltrovat až tři čtvrtiny jeho území, zatímco Ukrajinci kontrolují či mají převahu na patnácti až pětadvaceti procentech.
Přibližně třetina až osmdesát procent města přitom podle těchto hodnocení zůstává v „šedé zóně“, tedy ho plně nekontroluje ani jedna strana.
Zhruba v polovině listopadu pak americký Institut pro studium války (ISW) uváděl, že od začátku září potvrdil ve městě či jeho okolí existenci nejméně 41 ukrajinských pozic. Ukrajinský projekt Deep State v té době dokonce tvrdil, že město je stále téměř celé pod kontrolou obránců, i když připustil, že situace je pro ně extrémně obtížná.
Ve městě a okolních obcích zůstává podle správy Doněcké oblasti 340 lidí. Ve městě nefungují dodávky plynu, vody ani elektřiny. Evakuace z Kosťantynivky byla komplikovaná už loni, letos na jaře se z ní lidé mohli dostat už jen pěšky, připomíná veřejnoprávní stanice Suspilne.
Příměří jako záminka k přeskupení sil
Vojenský expert Oleksandr Kovalenko z ukrajinského Centra Dmytro Tymčuka pro bezpečnostní studia řekl stanici Deutsche Welle (DW), že Rusko příměří navrhuje, protože jeho armáda v Kosťantynivce ztrácí pozice a „humanitární“ přerušení bojů by využila k povolání posil.
K posílení vojenských pozic Rusko využilo už humanitární příměří v Oleškách, což nepřímo potvrdil i Kreml.
„Vzhledem k tomu, že v Oleškách pod zástěrkou humanitární operace provedli rotaci vojáků a dovezli tam techniku, je jasné, co chtějí dělat v Kosťantynivce. Je však třeba vyjasnit všechny podrobnosti,“ komentoval návrh Kremlu poradce ukrajinského prezidenta pro komunikaci Dmytro Lytvyn.
O tom, že by se Moskva pravděpodobně snažila využít případné příměří v Kosťantynivce k nahromadění ruských sil a zdrojů potřebných k dalšímu postupu směrem na Družkivku, další město z takzvaného Pevnostního pásu, píše rovněž ISW.
Pevnostní pás je zhruba padesátikilometrová obranná linie, kterou tvoří města Kosťantynivka, Družkivka, Kramatorsk a Slovjansk a kterou Kyjev posiluje od roku 2014.
Toto opevnění zmařilo ruský postup v Doněcké oblasti v letech 2014 i 2022 a stále brání úsilí Moskvy o dobytí zbytku regionu.
Americký institut pro studium války (ISW) v září 2026 odhadl, že od února 2022 ruský vůdce Vladimir Putin stanovil velení ruských vojsk nejméně patnáct termínů pro dobytí Doněcké oblasti.
Při současném tempu ofenzivy by ruská armáda dobyla zbývajících devatenáct procent regionu 2. října 2032, napsal v září ISW.
Kosťantynivka je nesrovnatelná s Oleškami
Otázkou ale zůstává, zda je dohoda o přerušení bojů v místě vůbec možná. „Není to vůbec reálné,“ uvedla k ruskému návrhu na příměří a evakuaci z Kosťantynivky zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. „Ukrajinci na to podle mě nepřistoupí. Není tam jasná hranice fronty.“
Na to upozornili i analytici z ISW, podle nichž nelze v Kosťantynivce příměří podobné tomu v Oleškách zavést, neboť situace v obou obcích je nesrovnatelná – Olešky jsou plně pod ruskou okupací.
„Naopak Kosťantynivku ruské síly nekontrolují, ale jsou spíše promíšeny s ukrajinskými silami zapojenými do aktivních bojů. Vyjednávání, dodržování a vynucování příměří v takových podmínkách by bylo mimořádně složité, pokud je vůbec možné,“ konstatovali.
Ruská vyjednávací taktika
Kyjev je nicméně v obtížné pozici, protože myšlenku humanitární mise pro Kosťantynivku prosazují i američtí zprostředkovatelé, připomněla stanice DW.
„Pokud ji odmítneme, řeknou nám: ‚Odmítáte mírové návrhy, nestaráte se o své vlastní občany, proč bychom s vámi měli dál mluvit, (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj chce pokračovat ve válce.‘ Přesně tohle je kalkul, který za tím vším stojí,“ citovala DW vojenského analytika Denyse Popovyče.
Rovněž ukrajinský exministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl ukrajinské televizi Kanal 24, že považuje Putinův návrh za součást širší taktiky Kremlu, jejímž cílem je změnit agendu rozhovorů o cestě k ukončení války a vyhnout se konkrétním závazkům.
Pokud Kyjev návrh odmítne – kvůli nepřijatelným podmínkám či rizikům pro civilní obyvatelstvo – Rusko to může prezentovat jako neochotu Kyjeva podporovat humanitární iniciativy, uvedl Kuleba. Zároveň podle něj diskuse o misi odvádí pozornost od toho hlavního, tedy od potřeby zastavit ruské útoky a dosáhnout skutečného příměří.
Lubinec: V Abú Dhabí Rusové Kosťantynivku nezmínili
Ukrajinský komisař pro lidská práva Dmytro Lubinec podotkl, že během třístranných ukrajinsko-americko-ruských jednání v Abú Dhabí, které předcházely Putinovu návrhu, se o Kosťantynivce v souvislosti s možnou humanitární misí vůbec nemluvilo, nezmínili ji ani Rusové.
Ukrajina přitom v návaznosti na příměří u Olešek vypracovala předběžný seznam obcí, kde by mohly být podobné humanitární mise zorganizovány, dodal Lubinec s tím, že Kyjev se soustředí na místa v okupované části Chersonské oblasti, kde je podle něj situace často kritická.
Na seznamu – jehož podoba se podle Kyjeva může měnit – bylo podle informací z konce minulého týdne devět obcí z Chersonské a šest ze Záporožské oblasti.