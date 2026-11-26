Evropský parlament vyzval českou vládu, aby nový systém financování České televize a Českého rozhlasu řešila v souladu s unijním právem. Europoslanci přijali rezoluci, ve které po kabinetu Andreje Babiše (ANO) požadují „předvídatelné financování i pojistky proti politickým zásahům v obou institucích“. Podle europoslance Ondřeje Knotka (ANO) jde o právně nezávaznou rezoluci, její text vnímá jako aktivistický. „Vezme se a nasměruje se všechno negativní, co se dá posbírat na tu danou vládu,“ prohlásil. Europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09) naopak soudí, že to dokazuje, že „máme vládu, která nedělá České republice dobré jméno“. Netěší jej prý to, že musí být Česko pod drobnohledem, Evropská komise dle něj proces velmi bedlivě sleduje. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
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Poslanci se ve čtvrtek věnují pravidelným interpelacím na členy vlády. Poslanci by se pak měli dál zabývat navrhovaným zákonem o platformové práci. Ve druhém čtení je také související vládní novela zákoníku práce se sporným snížením podpor v nezaměstnanosti po jejich nedávném zvýšení. Věnovat by se sněmovna měla zřejmě také schvalování plánu zahraničních misí české armády.
Berbr trest za fotbalovou korupci nedostane, rozhodl odvolací soud
Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr trest za fotbalovou korupci nedostane. Odvolací soud v Plzni ho ve čtvrtek potrestal podmínkou za zpronevěru peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, kterou mu zmírnil ze tří roků na dva a půl roku, a potvrdil mu dvoumilionovou pokutu. Soud mu zrušil také tříletý zákaz výkonu funkce statutárního zástupce spolku. Soudce Krajského soudu v Plzni Karel Velek rozsudek dále čte.
Sníh a mráz komplikují dopravu na jihu Čech a Moravy
Na jihu Čech došlo kvůli sněhu k desítkám nehod, na jižní Moravě evidují první uvázlé kamiony. Pro čtvrtek a noc na pátek vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pro většinu území Česka výstrahu před silným sněžením. V sobotu bude ještě zřejmě slabě sněžit, ale v neděli se vyjasní a srážky ustanou. O víkendu může také nadále i přes den mrznout.
VideoVláda nedělá Česku dobré jméno, říká o unijní rezoluci Kolář. Aktivistický text, namítá Knotek
Evropský parlament vyzval českou vládu, aby nový systém financování České televize a Českého rozhlasu řešila v souladu s unijním právem. Europoslanci přijali rezoluci, ve které po kabinetu Andreje Babiše (ANO) požadují „předvídatelné financování i pojistky proti politickým zásahům v obou institucích“. Podle europoslance Ondřeje Knotka (ANO) jde o právně nezávaznou rezoluci, její text vnímá jako aktivistický. „Vezme se a nasměruje se všechno negativní, co se dá posbírat na tu danou vládu,“ prohlásil. Europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09) naopak soudí, že to dokazuje, že „máme vládu, která nedělá České republice dobré jméno“. Netěší jej prý to, že musí být Česko pod drobnohledem, Evropská komise dle něj proces velmi bedlivě sleduje. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
VideoZadlužování postupně poroste, varuje Kovářová. Dle Pikory by menší deficit „slušel“
Poslanci ve druhém čtení probírali návrhy na změny ve státním rozpočtu na příští rok. Koalice plánuje schodek 386 miliard korun, zvýšit by se měly výdaje ministerstva obrany, na platy státních zaměstnanců či důchody. Opozice návrh rozpočtu během projednávání opakovaně kritizovala. Místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) připomněla, že vláda v programovém prohlášení slibovala snižování schodků veřejných financí. Zadlužování bude podle ní postupně narůstat, kritizovala také zvyšování výdajů na obsluhu státního dluhu. Předseda téhož výboru Vladimír Pikora (Motoristé) tvrdí, že by tuzemské ekonomice „slušelo, kdyby měla deficit výrazně menší“. ve třetím čtení prý návrh rozpočtu i tak podpoří, chce prý zachovat stabilitu vlády. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
Poslední rozloučení dle vlastních představ. Stovky lidí si platí svůj pohřeb dopředu
Stovky lidí napříč Českem mají předplacený vlastní pohřeb, vyplývá z výpovědí pohřebních služeb, které oslovila ČT. Nejčastější motivací je jistota, že se poslední rozloučení uskuteční podle jejich představ. Lidé také chtějí ušetřit blízkým organizační starosti nebo se prostřednictvím plánování pohřbu lépe vyrovnat s vlastní smrtelností. Za pohřeb předem zaplatí 35 až 55 tisíc korun.
VideoLetošní počasí „drtí“ pražskou vodovodní síť. Počet havárií stále roste
Počet havárií v pražské vodovodní síti roste už pátým rokem. Například ke konci října jich už bylo přes čtyři tisíce, tedy o 150 víc než ve stejném období loni. Vše ovlivňuje i nástup mrazů po dlouhém letním suchu. Právě počasí má na množství havárií největší vliv. Potrubí trpí pohybem podloží právě při velkém suchu nebo při déletrvajících mrazech. Letošní růst havárií tak hodně ovlivnilo velmi teplé počasí v průběhu letních prázdnin. Stáří trubek tolik důležité není – paradoxně větší potíže dělají ty ze 60. a 70. let minulého století než ty z 19. století. Československo totiž muselo za socialismu v rámci RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci) povinně odebírat polskou litinu, která nebyla kvalitní, uvedl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací. Jen letos Praha do údržby a obnovy vodovodní sítě investuje přes 4,25 miliardy korun.
Nábytkové banky pomáhají tisícům lidí. Poptávka roste
Nábytkové banky v Česku pomáhají lidem v obtížné životní situaci a zároveň předcházejí vzniku odpadu. Za čtyři roky našlo jejich prostřednictvím nového majitele 1,3 milionu různých předmětů. Poptávka přitom roste. Nábytkové banky ve středu uspořádaly Den otevřených skladů, aby zájemce informovaly o tom, jak fungují a komu pomáhají.
Evropský pohled
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