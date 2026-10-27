Část studentů v Praze a v Brně kvůli veřejnoprávním médiím vyhlásila stávkovou pohotovost


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost, obává se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Připojí se 3. listopadu ke stávce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). DAMU zároveň apeluje na další vysoké školy, aby se ke stávkové pohotovosti připojily. K obdobnému kroku přistoupili taky studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.

„DAMU vnímá současné dění jako širší problém zasahující do kultury, lidských práv, vzdělávání, ochrany životního prostředí i fungování demokratických institucí,“ uvádí škola v tiskové zprávě. Za znepokojující označují kroky vedení ministerstva kultury, změny systému veřejné podpory kultury a odklonu od veřejné odborné diskuse ze strany vládní koalice.

Prvním krokem v rámci stávkové pohotovosti bude akce „DAMU za pět dvanáct“. Každý den v 11:55 se z oken fakulty rozezní hlasy, zpěv a hudba. „Jejich cílem není pouze vyjádřit nesouhlas, ale především upozornit na naléhavost situace a na to, že je nejvyšší čas přestat pasivně přihlížet a začít se společně ozývat,“ poznamenal Stávkový výbor.

Iniciativa Média nedáme MUNI avizovala na instagramu stávku v případě, že zrušení poplatků postoupí ve sněmovně do třetího čtení bez právně závazných záruk nezávislosti České televize a Českého rozhlasu, případně pokud koalice zkrátí či obejde řádné projednání zákona nebo jinak ohrozí svobodu projevu, nezávislost médií a akademické svobody.

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Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš uvedl, že vývoj kolem veřejnoprávních médií sleduje s velkým znepokojením. Vyzval představitele zákonodárné i výkonné moci, aby postupovali s vědomím odpovědnosti za zachování demokratických hodnot a důvěry lidí v nezávislé instituce. „Nezávislá média nejsou výsadou jedné části společnosti ani nástrojem politické moci. Jsou službou veřejnosti a jednou ze záruk svobodné společnosti. Jejich ochrana je proto v zájmu nás všech,“ prohlásil Bareš.

Znepokojení vyjádřil i rektor brněnské techniky Ladislav Janíček. Za zásadní považuje riziko nepřímého politického tlaku kvůli ekonomické závislosti médií na státním rozpočtu.

Z Masarykovy univerzity vzešla také petice studentů a pedagogů. Vyzývají vládu, aby stáhla návrh na zrušení poplatků, zastavila schvalování v současné podobě a zahájila odbornou a veřejnou debatu o budoucnosti médií veřejné služby. „Pokud vláda výzvu nevyslyší, podpoříme stávku zaměstnanců ČT a ČRo vyhlášenou na 3. listopadu a přistoupíme k dalším formám nenásilného občanského odporu,“ uvádí výzva.

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Protest proti rušení veřejnoprávních poplatků

K otevřené diskusi o návrhu zákona o médiích veřejné služby a taktéž o návrhu nového vysokoškolského zákona vyzvaly akademické senáty Janáčkovy akademie múzických umění. „Stávající způsob vedení dialogu vede k omezení dopadu možných připomínek a omezení vlivu dotčených institucí na konečnou podobu obou zákonů. Tento postup považujeme za zneužívání procesních možností připomínající řízenou sabotáž nezávislosti kultury a vysokého školství,“ uvedly senáty.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Dětský ombudsman má obavy z ohrožení tvorby pro děti

Dětský ombudsman Martin Beneš v souvislosti s projednáváním televizních a rozhlasových poplatků sněmovnou znovu poslal poslancům své připomínky k zákonu o médiích veřejné služby. Upozornil, že bez stabilního financování nelze zajistit odpovídající tvorbu pro děti a mládež.

„Pořady pro děti a mládež jsou důležitou součástí veřejné služby. Kromě funkce informační plní funkci vzdělávací. Zásadní jsou také pro děti se znevýhodněním. Bez jistoty financování takový závazek veřejnoprávní média plnit nemohou. Na tyto funkce médií veřejné služby je proto důležité pamatovat při debatě o změnách jejich financování,“ apeloval Beneš.

Zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky ČT a ČRo, vyhlásili na 3. listopadu celodenní stávku. Reagují tím na přednostní projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku ve sněmovně, který v sobotu ve 4:36 prošel prvním čtením.

Novela přesouvá financování obou médií na státní rozpočet. ČT i ČRo by příští rok získaly méně peněz, než letos plánují vybrat z poplatků. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že financování obou médií bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci.

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