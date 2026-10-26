Koalice bude jednat o podobě zákona o poplatcích pro ČT a ČRo, uvedl Babiš

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů návrh na zrušení poplatků nestáhne, prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). O jeho podobě se ale ještě bude jednat. Navrhne i dobrovolné placení poplatků, dodal. Právo veřejnosti i zaměstnanců obou médií na protesty respektuje, koalice ovšem návrh zákona o změně jejich financování nestáhne. Na brífinku před odletem do Alžírska také prohlásil, že „má informace, že téma rušení koncesionářských poplatků má být zneužito v rámci odkazu 17. listopadu“.
Předseda vlády v reakci na víkendové i chystané demonstrace zopakoval, že opozice a spolek Milion chvilek pro demokracii podle něj rozeštvávají společnost. Vyzval je, aby s tím přestali. „Pevně doufám, že v naší zemi si nikdo nepřeje, abychom tady měli útoky na politiky jako na Slovensku nebo aby v Pařížské ulici někdo rozbíjel vitríny a zapaloval auta,“ řekl Babiš.
Podle něj zrušení poplatků není útokem na demokracii a nezávislost médií, pouze se mění způsob jejich financování. „Nikdy nebudeme zasahovat do redakční práce České televize a Českého rozhlasu a jejich personálních záležitostí,“ prohlásil premiér.