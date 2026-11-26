Doomscrolling je tak závažný a současně rozšířený problém, že by se měl stát předmětem mezinárodního zájmu v oblasti veřejného zdraví a je třeba ho začít regulovat, uvádějí vědci. Podle zprávy významné mezinárodní komise zveřejněné v odborném časopise The Lancet Psychiatry se doomscrolling může týkat více než jednoho z deseti lidí po celém světě, přičemž ekonomické a sociální dopady dosahují každoročně miliard dolarů.
Doomscrolling je vlastně nutkavé procházení špatných zpráv na internetu. Označuje se tak nadměrné a opakované sledování negativního nebo znepokojivého obsahu na internetu, sociálních sítích nebo zpravodajských webech. V širším smyslu jde o bezmyšlenkovité nekonečné posouvání obsahu, u kterého čtenář ztrácí přehled o čase a jen těžko s tím přestává.
Doomscrolling vychází z přirozeného evolučního nastavení člověka, kdy mozek přirozeně věnuje větší pozornost hrozbám a špatným zprávám než těm dobrým. Evolučně bylo zkrátka pro naše prapředky žijící statisíce let v afrických savanách pro přežití důležitější, že se k nim zřejmě blíží lev, než že nedaleká rostlina má nádherně barevné květy. Moderní člověk má toto nastavení stále uložené a pokládá hrozby za prioritu – a nemůže s tím vlastně nic dělat.
Problém nadměrné konzumace negativních zpráv se objevil hlavně s příchodem sociálních sítích, jejichž architekti s touto znalostí lidské psychiky pracovali. Možnost nekonečně dlouho listovat sledem alarmujících zpráv totiž mozek vždy aktivuje a zesílí jeho pozornost. Člověk má potom touhu chtít další a další informace. Design sociálních sítí tak vede k tomu, že tam lidi tráví více času, uvidí tam více reklamy a sdílí o sobě více informací.
Výhody a nevýhody digitálních technologií
Internet sám o sobě podle nové studie není problémem, toto chování se ale na něm může stát obtížně kontrolovatelným, platí to zejména u lidí s duševními poruchami. „Digitální technologie jsou dnes propojeny s téměř všemi aspekty moderního života a přinášejí obrovské výhody,“ uvedl profesor Zsolt Demetrovics, odborník na závislostní chování z australské Flinders University, který se na studii podílel. „Výzvou je najít způsoby, jak omezit škody a zároveň zachovat výhody, které nám připojení k internetu přináší.“
Vědci varují, že náchylní jsou k doomscrollingu zejména mladí lidé. Je to tím, že se jejich mozek stále vyvíjí. Podle Americké psychologické asociace tráví dospívající v USA na sociálních sítích téměř pět hodin denně. To je více než dvojnásobek času, který na těchto platformách tráví dospělí Američané, jak vyplývá z údajů Univerzity v Maine.
Podle American Brain Foundation může „doomscrolling“ vyvolat přirozenou stresovou reakci organismu, která vede k vysokému krevnímu tlaku, riziku ucpání tepen a zhoršené schopnosti jasně uvažovat. Tento zvyk je také jedním z hlavních důvodů, proč lidé v noci stále hůř spí. Více než čtvrtina z dvou tisíc lidí, které oslovila Americká akademie spánkové medicíny, přiznává, že místo doporučených sedmi až devíti hodin spánku tráví významnou část této doby právě „doomscrollingem“.
A podle květnové zprávy britské Akademie královských lékařských fakult může být časté používání sociálních médií pro mladé lidi škodlivé tak jako kouření.
Obrana
V boji proti těmto dopadům přijaly země jako Austrálie, Brazílie a Indonésie opatření k omezení používání sociálních médií u dospívajících. Španělsko oznámilo podobný zákaz v únoru. Ve Spojených státech školy zabavují smartphony, aby podpořily školní výsledky, neexistují však žádná celostátní omezení.
Experti ve studii doporučují koordinovaný postup, který vytvoří internetové prostředí, které bude méně návykové a bude vysílat méně podnětů pro výše popsané chování.